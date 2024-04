Craquez pour la nouvelle promo Sosh : 80Go sur le réseau Orange à un prix irrésistible !

Vous êtes à la recherche d'une offre mobile en promotion ? Alors, vous devriez apprécier la nouvelle promo de Sosh qui propose 80Go au prix doux de 10,99€ par mois seulement ! L'illimité pour communiquer, sans engagement, de la data à l'étranger, ... Découvrez dans cet article pourquoi cette offre est à adopter sans plus attendre !

Un nouveau forfait à prix doux sur le premier réseau de France

Un nouveau forfait pas cher est disponible sur le réseau Orange, premier réseau de France selon l'enquête menée par l'ARCEP* en 2023 ! En effet, l'opérateur Sosh propose une offre promotionnelle permettant aux utilisateurs intéressés de souscrire à un forfait avec 80Go pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine à un tarif plus qu'attractif : 10,99€ par mois ! Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais à votre charge afin de vous laisser une grande liberté dans vos choix et vos envies.

Ce forfait 80Go vous offre également une enveloppe data valable à l'étranger pour vous permettre de rester connecté lorsque vous voyagez dans les départements d'outre-mer ou encore à travers les pays de l'Union européenne. Pour ce faire, pas moins de 20Go vous sont octroyés !

L'illimité pour communiquer sans compter

L'opérateur prévoit l'illimité pour l'ensemble de vos communications passées depuis la France métropolitaine. Nul besoin de vous limiter dans vos échanges - dans la limite du raisonnable - ni de craindre d'éventuels surcoûts, cet avantage est valable également depuis les destinations précitées, à savoir les zones UE/DOM !

Vous avez des proches résidant dans les départements d'outre-mer ? Bonne nouvelle, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM !

Envie d'en profiter ?

Vous souhaitez profiter de cette offre exceptionnelle ? C'est simple, vous devez vous assurer qu'il s'agisse bien d'une nouvelle souscription puisque cette offre est réservée aux nouveaux clients et valable en France métropolitaine (avoir des liens stables avec la Métropole pouvant être justifiés est accepté). Elle n'est donc pas disponible en changement d'offres Sosh et Orange.

En optant pour ce forfait illimité, vous pouvez choisir de conserver votre numéro de téléphone actuel et/ou d'accompagner votre souscription avec l'achat d'un mobile qui vous sera proposé parmi une large sélection.

*Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse