Aujourd’hui seulement, l'iPhone 15 d’Apple est enfin sous les 700 € ! Son prix le plus bas jamais atteint

Si vous recherchez un smartphone haut de gamme à un prix avantageux, ne manquez pas l'offre actuelle sur l'iPhone 15. Proposé à près de 700 €, ce prix est nettement inférieur au tarif initial de 969 € fixé par le fabricant pour la version 128 Go. Cette opportunité est à saisir pour ceux qui souhaitent bénéficier des fonctionnalités avancées de l'iPhone 15 à un prix plus abordable.

C'est vrai que la gamme iPhone incarne la puissance, et s’avère un outil d’une grande utilité pour de nombreux utilisateurs, mais elle peut aussi être synonyme de prix élevés. Rakuten propose en ce moment l’iPhone 15 au prix le plus bas jamais enregistré puisque vous pouvez l’acquérir pour seulement 669,99 € grâce au code POMME35 ! Mais attention car cette promo s’arrête ce soir à 23 h 59 précisément !

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

L'iPhone 15 se classe sans surprise parmi les leaders de la catégorie haut de gamme en 2024, aux côtés des Galaxy S24 de Samsung. Doté d'un écran, d'une batterie et d'un appareil photo de haute qualité, l'iPhone 15 excelle dans tous les domaines. Cependant, ce qui le distingue le plus de la concurrence, ce sont ses fonctionnalités et son interface. Apple sait convaincre avec des fonctionnalités intuitives et pratiques qui répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs, ce qui constitue un avantage indéniable pour ceux qui privilégient une expérience utilisateur fluide et efficace.

L'iPhone 15 est disponible jusqu'à ce soir pour 669 € !

C'est une offre à ne pas manquer ! En ce moment sur Rakuten, l'iPhone 15 est disponible à un prix exceptionnel de seulement 669,99 € grâce au code POMME35. C'est le prix le plus bas jamais enregistré pour cet appareil. Cependant, nous vous conseillons d’agir rapidement car cette promotion se termine ce soir à 23 h 59 précisément.