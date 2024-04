Pixel 8a : un design et des couleurs confirmés pour le prochain mobile de Google

Le très attendu Google Pixel 8a se révèle peu à peu, avec un design rafraîchi et des améliorations notables en termes de performances et d'autonomie, prêt à s'imposer sur le marché des smartphones de milieu de gamme.

Le Google Pixel 8a se distinguera nettement de ses prédécesseurs en adoptant un design plus moderne et arrondi. Cela semble sérieusement se confirmer même si le géant américain n’a pas encore officiellement présenté son prochain mobile de milieu de gamme. Chose sera faite lors de la prochaine conférence pour les développeurs Google I/O.

C’est le mystérieux @MysteryLupin qui a posté un message sur le réseau social X présentant le Pixel 8a sous tous les angles et dans tous les coloris. Le smartphone serait donc proposé en Obsidian, Mint, Porcelain et Bay, ajoutant ainsi un bleu vibrant et un blanc cassé à sa gamme.

Sur les visuels d’une très bonne qualité, on peut ainsi voir que les changements esthétiques ne s'arrêtent pas là : le rapprochement des deux capteurs photo, l'élimination de l'autofocus laser et du microphone adjacent au flash, ainsi que le recentrage du flash LED viennent peaufiner ce nouveau look. Ces modifications ne sont pas que superficielles; elles reflètent une volonté de Google de repenser l'aspect visuel de ses appareils tout en conservant la barre horizontale au dos qui abrite les capteurs photo et que le géant américain décline depuis quelques générations maintenant.

Des performances améliorées pour une expérience utilisateur optimale

Avec ce design, le Pixel 8a promet des améliorations significatives de performances grâce à son écran OLED de 6,1 pouces doté d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et animé par le tout nouveau processeur Tensor G3. Ce dernier est spécialement conçu pour optimiser l'affichage et la réactivité de l'appareil. Avec des options de stockage distinctes et le système d'exploitation Android 14, Google veut offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

Le Pixel 8a hériterait également des capacités photographiques du Pixel 7a, avec un capteur principal Sony IMX787 de 64 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels (Sony IMX712). La stabilisation optique et l'expertise logicielle de Google sont censées assurer des performances photographiques de premier ordre, répondant ainsi aux attentes élevées des utilisateurs en matière de photographie mobile.

Répondant aux critiques concernant l'autonomie de ses modèles précédents, Google équiperait le Pixel 8a d'une batterie plus robuste de 4500 mAh, ce qui représente une augmentation notable par rapport au Pixel 7a pour une autonomie plus conséquente.