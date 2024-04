SOSH vs B&You : quel est le meilleur forfait mobile 80Go ?

Deux offres en promo au prix doux de 10,99€

Les opérateurs Sosh et Bouygues Telecom mettent en avant une offre mobile bénéficiant d'un tarif préférentiel et fournissant 80Go de data pour surfer sur le net en France métropolitaine. Il s'agit du forfait B&You 80Go de Bouygues Telecom et du forfait 80Go de Sosh, tous deux à 10,99€ par mois. Lors de vos séjours à l'étranger, vous pourrez apprécier les 20Go inclus pour assurer votre itinérance depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Par ailleurs, ces deux forfaits économiques vous donnent la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis l'ensemble des zones précitées, grâce à l'illimité. Bonne nouvelle si vous avez des proches résidant dans les DOM, car les communications émises depuis la Métropole en direction de ces derniers bénéficient également de cet avantage !

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier l'un ou l'autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.

B&You vs Sosh : quelles différences ?

Vous vous dites sûrement que ces forfaits illimités sont identiques... Ce qui était vrai jusqu'à maintenant ! Mais ces opérateurs vous réservent quelques surprises.

Avec le forfait Sosh, vous bénéficiez du réseau Orange, soit du meilleur réseau de France selon les résultats de la dernière enquête menée par l'ARCEP (agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) publiés en octobre 2023. Le forfait B&You 80Go s'appuie quant à lui sur le réseau Bouygues Télécom.

Autres différences de taille, le forfait B&You vous propose d'agrémenter votre abonnement mobile avec deux options. La première est l'option 5G pour naviguer à vitesse grand V sur le net en France métropolitaine. Celle-ci vous coûtera seulement 3€ de plus chaque mois. La seconde est une série spéciale Bbox : l'offre La Fibre. Ainsi, vous pouvez accompagner votre abonnement B&You avec une offre Bbox (Internet + 180 chaînes) au prix de 29,99€ par mois, sans engagement.

Enfin, la dernière surprise à l'avantage du forfait B&You 80Go est le prix de la carte SIM : 1€ seulement !