Aujourd'hui seulement, plus de ce smartphone premium ultra haut de gamme est proposé avec une réduction totale de plusieurs centaines d’euros

Xiaomi est devenu l’une des marques qui compte dans le milieu du smartphone, que ce soit pour le milieu de gamme, mais aussi pour le haut de gamme. Il faut avouer que les constructeurs chinois commencent à véritablement dominer le marché en termes de qualité, que ce soit Honor, Huawei ou Xiaomi, tous proposent parmi les smartphones les plus impressionnants en termes de technologie.

La fiche technique du Xiaomi 14 Ultra

Écran : AMOLED de 6,36 pouces, 3200 x 1440 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,36 pouces, 3200 x 1440 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon® 8 gen 3

Snapdragon® 8 gen 3 RAM : 16 Go de mémoire vive extensibles

16 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 512 Go de stockage interne

512 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Quadruple capteur photo 50+50+50+50 mégapixels

: Quadruple capteur photo 50+50+50+50 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 32 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Parmi les modèles du moment dans le haut de gamme, le Xiaomi 14 Ultra est véritablement un mastodonte en termes de puissance de calcul, mais aussi de photographie. Développé avec Leica, son quadruple objectif fait de lui un véritable appareil photo reflex ! Il existe même une coque de protection spéciale pour transformer ce smartphone en un véritable appareil photo comme vous pouvez le voir sur l’image de couverture de cet article.

À côté de ça, il ne propose pas moins de 16 Go de RAM, 5000 mAh de batterie, ce qui est beaucoup pour ce type de smartphone, et un processeur Snapdragon® 8 gen 3, la plus puissante puce du marché, tout simplement.

Apprenez en plus ici sur les performances photos du Xiaomi 14 Ultra.

340 € de réduction pour le meilleur smartphone de Xiaomi

Vous pouvez vous procurer le Xiaomi 14 Ultra avec 340 € de réduction par rapport aux 1299 € proposés par Xiaomi directement, en sachant d’ailleurs qu’il y a peu l’appareil était encore à 1499 € ! Une énorme réduction chez Rakuten qui a lieu jusqu’à ce soir seulement grâce au code RAKUTEN80.