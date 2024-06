Avec son appareil photo à la pointe, pourquoi ne pas se tourner vers ce smartphone haut de gamme américain à moins de 300 € ?

Enfin sous les 300 € ! Le Google Pixel 7 est un haut de gamme sorti l’année dernière, et pourtant, il est déjà disponible à prix cassé chez ce marchand. Une occasion en or pour les fans de photographie, ou tout simplement pour ceux qui souhaitent se procurer un nouveau téléphone performant et techniquement à la hauteur.