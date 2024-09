Bon plan French Days : aujourd’hui seulement, l’iPhone 16 est proposé avec un code promo qui le fait descendre de plus de 80 €

L’iPhone 16 est sorti il y a quelques jours en grande pompe. Comme toujours, Apple sort les grands moyens quand il s’agit de ses iPhone, et cela, n’a rien d'étonnant puisqu’il s’agit des smartphones les plus vendus au monde chaque année, et ce, malgré un prix élevé qui a de quoi déboussoler ! Beaucoup d’entre nous se tournent alors davantage vers les modèles plus anciens.

Mais pourquoi ne pas profiter des périodes promotionnelles pour se faire plaisir et enfin avoir un haut de gamme récent ? Cela tombe plutôt bien, car cette année les French Days, sorte Black Friday à la Française, tombent juste après le lancement officiel de l’iPhone 16 de quoi le trouver à prix réduit.

Fiche technique de l’iPhone 16

Écran : OLED de 6,1 pouces

OLED de 6,1 pouces Processeur : Apple A18 Bionic

Apple A18 Bionic RAM : 8 Go

8 Go Caméra principale : 48 MP (ƒ/1.5)

48 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4700 mAh

L’iPhone 16 est donc le modèle standard de la dernière génération d’Apple. Sorti aux côtés des iPhone 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, la gamme se concentre plus que jamais sur l’IA (bien qu'il faille encore un peu attendre pour la mise à jour), mais tout en améliorant les acquis. On a envie de dire « heureusement », il serait bien vain de sortir un appareil moins bon que les générations précédentes. L’iPhone 16 propose ainsi une RAM plus puissante grâce à 8 Go de RAM, contre 6 Go auparavant.

C’est également l'arrivée de la nouvelle puce Apple A18 Bionic qui fait plaisir en venant augmenter les performances de calcul de la machine.

En bref, que l’on soit ou non un fan d’Apple, car quand on parle d’iPhone, cela fonctionne beaucoup plus en ces termes, eh bien force est de constater que cet iPhone 16 est un excellent haut de gamme qui ne peut que plaire aux anciens fans, et pourquoi pas en faire de nouveaux !

Une promotion qui tape fort dès le premier jour des French Days

Rakuten fait une belle opération en ce début de French Days avec un bon de réduction RAKUTEN15, qui vient réduire de 15 € le prix de l’iPhone 16. Ajoutez à cela que le produit est déjà proposé à 899 € au lieu de 969, et vous obtenez une belle réduction de 85 € et un total de 884 €. Nonobstant cette réduction, il s’agit d’une version globale de l’appareil, avec une garantie de 2 ans.

L’offre vous donne en plus 44 € de cashback en étant membre du Club R, de quoi vous procurer sans payer un sou des équipements pour votre iPhone, coque, chargeur, etc.