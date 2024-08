Ce smartphone veut réduire au silence les appareils photo reflex... et il pourrait réussir !

Le Xiaomi 14 Ultra est un smartphone très haut de gamme, fleuron de l’enseigne Xiaomi. Il s’agit du plus puissant de leurs téléphones, mais aussi d’un appareil qui pousse très loin son orientation de photophone en souhaitant rivaliser directement avec les appareils photo reflex, en plus des autres smartphones.

Il faut dire que de nos jours où nombre de journalistes et correspondants de médias sont pourvus de smartphones plutôt que d'appareils photo, la démarche n’a rien de saugrenu !

Et cela est autant vrai dans le milieu pro que chez les particuliers ! Pourquoi acheter un appareil photo très cher quand un téléphone propose déjà de nous créer des clichés de grande facture, tout en proposant bien d’autres services inhérents à un smartphone ?

Mais si en plus le téléphone portable dont nous parlons propose un appareil photo développé directement avec la marque d’équipement photographique Leica, eh bien la question se pose même plus !

La fiche technique du Xiaomi 14 Ultra

Écran : AMOLED de 6,36 pouces, 3200 x 1440 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,36 pouces, 3200 x 1440 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon® 8 gen 3

Snapdragon® 8 gen 3 RAM : 16 Go de mémoire vive extensibles

16 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 512 Go de stockage interne

512 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Quadruple capteur photo 50+50+50+50 mégapixels

: Quadruple capteur photo 50+50+50+50 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 32 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Sachez que le Xiaomi 14 Ultra est loin d’avoir pour seul atout son appareil photo. Avec ses 16 Go de RAM et la puce Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 3, la plus puissante du marché (également présente dans le Samsung Galaxy S24 Ultra), le Xiaomi 14 Ultra se positionne comme l'un des smartphones les plus intéressants du très haut de gamme.

Mais ce qui le distingue particulièrement, c'est bien son appareil photo exceptionnel. Doté de quatre objectifs de 50 mégapixels chacun, il surpasse ses concurrents comme l'iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra en termes de qualité photographique. Une telle configuration d'appareil photo est inédite et promet des performances impressionnantes.

Pour en savoir plus sur les performances photo du Xiaomi 14 Ultra, consultez notre actualité détaillée.

Où se procurer le Xiaomi 14 Ultra au meilleur prix ?

L’appareil de Xiaomi est unique, mais aussi proposé à un prix constructeur passablement élevé. Heureusement, la loi du marché fait qu’il est souvent possible de se le procurer à moins cher que son plein prix qui avoisine les 1500 €. Sur Rakuten et Amazon, il vous est possible de vous procurer ce modèle pour beaucoup moins cher.

Par exemple sur Rakuten, il est proposé à 988 €. Cela reste une belle somme, mais qui vaut nettement plus le coup ! D’autant plus que l’appareil est sujet à une garantie de 2 ans et une assurance !