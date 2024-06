Grand oublié des smartphones milieu de gamme, il propose pourtant un rapport qualité prix à l'acmé du marché

Cette année, la gamme des Galaxy A de Samsung a vu la sortie de 4 smartphones, le A15, A25, A35 et A55… Parmi eux, les Galaxy A15 et A55 sont les deux plus plébiscités, l’un pour son petit prix et l’autre pour sa proximité avec le haut de gamme, laissant notamment le Galaxy A35 dans un autre deux peu enviable.

C’est dommage, car celui-ci est pourtant un excellent smartphone qui propose un rapport qualité prix excellent et une expérience utilisateur sans faille si votre objectif est d’obtenir un smartphone qui soit pratique, mais aussi agréable pour tout ce qui est multimédia.

Fiche technique du Samsung Galaxy A35 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Galaxy A 35 est un smartphone 5G qui propose en guise d’écran une dalle Super Amoled en 1080 x 2340 (donc 2K), ce qui est un véritable atout, étant donné que cette technologie supérieure à l’Amoled simple ne se retrouve que sur peu de smartphones milieu de gamme est est équivalent à certains haut de gamme de la concurrence.

Il faut dire que Samsung propose parmi les meilleurs écrans au monde, notamment sur son S24 Ultra. Côté batterie et photo nous avons également le droit à du solide, et pour couronner le tout, le Galaxy A35 offre des performances très appréciables pour son prix.

N’hésitez pas à vous référer à notre test complet du Galaxy A35 5G pour en découvrir plus !

Un prix avec plus de 100 € de réduction chez Amazon !

Le Galaxy A35 est en ce moment pour seulement 237 € sur Amazon au lieu des 369 € que propose Samsung directement sur son site Internet. Il s’agit d’une version européenne 5G avec 6Go de RAM.