Le forfait Red by SFR propose 200 Go à seulement 9,99 €, et en 5G !

Zoom sur cette offre qui a de quoi combler les attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Un max de data en 5G pour un mini prix

RED by SFR ne fait pas les choses à moitié. Avec ce forfait, l’opérateur met chaque mois, à votre disposition, une grosse enveloppe de 200 Go d’internet mobile en très haut débit. Ce volume web est utilisable en 4G/4G+, mais aussi sur l’ensemble du réseau 5G de l’opérateur SFR. Vous pourrez ainsi surfer, streamer et télécharger à la vitesse de l'éclair, sans avoir à débourser un centime de plus.

RED by SFR a même pensé aux plus gourmands en data. Si vous dépassez les 200 Go, pas de panique ! Vous pouvez recharger 50 Go supplémentaires pour 10 €, et ce jusqu'à une fois par mois. Au-delà, l'usage internet est simplement bloqué pour éviter les mauvaises surprises.

Appels et SMS : communiquez sans compter

Côté communication, RED by SFR fait également dans la générosité avec :

Les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte) ;

Les SMS et MMS en illimité vers les numéros mobiles de tous les opérateurs de France métropolitaine

Petite précision : les appels sont limités à 3h par appel, et l'ensemble est plafonné à 200 destinataires différents par mois. Pour un usage normal, c’est largement suffisant !

Voyagez l'esprit tranquille

Les globe-trotters ne sont pas oubliés par ce forfait. Ce dernier inclut en effet 27 Go de data utilisables depuis l'Union Européenne et les DOM. De quoi rester connecté pendant vos escapades sans craindre la facture au retour.

En plus de ce volume web, vous disposez également de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros de l’Union Européenne, des DOM et de France métropolitaine.

Un forfait sans engagement

La cerise sur le gâteau ? Ce forfait est sans engagement ! Vous êtes libre de partir quand vous voulez, sans frais ni justification. C'est ça, la philosophie RED by SFR : la qualité sans les contraintes.

Ce qu’on pense de cette offre

À 9,99 € par mois pour 200 Go en 5G, ce forfait RED by SFR est une véritable pépite. Il combine un volume de data généreux, la rapidité de la 5G, et un tarif ultra-compétitif. Que vous soyez un gros consommateur de streaming, un adepte des réseaux sociaux ou simplement à la recherche d'un forfait sans contrainte, cette offre coche toutes les cases.

Ne perdez donc pas de temps et sautez sur cette occasion dès maintenant !