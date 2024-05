Le plus puissant smartphone de Google, le Pixel 8 Pro, est en réduction de 470 € en ce moment !

Gemini Nano est la toute dernière innovation majeure offerte par Google pour le Google Pixel 8 Pro, et il semble que le géant américain soit sur le point de défier OpenAI et son désormais célèbre Chat GPT, qui anime les conversations et les débats depuis plusieurs mois. Devenu un véritable phénomène de société, et à juste titre, étant donné que l'intelligence artificielle est un sujet à la fois fascinant et inquiétant, l'obsolescence annoncée de Chat GPT est envisagée par Google, qui voit déjà son Gemini Nano prendre la tête des révolutions technologiques les plus importantes.

Mais le Google Pixel 8 Pro, ce n'est pas que l’IA, c’est également un écran magnifique, une batterie gonflée à bloc, une puce très puissante et surtout un appareil photo à la pointe de la technologie !

La fiche technique du Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 Pro est un chef-d'œuvre de technologie, et il bénéficie en plus de cela d'un énorme potentiel d'évolution grâce à Gemini Nano. C'est là la force de Google, qui développe ses propres composants comme la puissante Puce Tensor G3 et peut ainsi s'appuyer sur l'ensemble de l'environnement numérique qu'il a lui-même créé.

La meilleure offre actuelle sur le Google Pixel 8 Pro

Le Pixel 8 Pro est le tout dernier smartphone très haut de gamme proposé par Google. Son prix de lancement est de 1099 €, mais vous pouvez vous le procurer pour moins de 630 € sur Rakuten en version importée et avec une garantie de 2 ans, ce qui fait 470 € de réduction par rapport au prix proposé directement par Google !