Le prochain iPhone SE attendu pour le printemps 2025 promet des innovations accessibles

Même s’il n’est pas prévu pour tout de suite et que les iPhone 16 devraient arriver avant, l’iPhone SE 4 a tout de même assez régulièrement été la victime de fuites et de rumeurs ces derniers temps. Nous avons donc décidé de vous compiler ici les points les plus intéressants, et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès qu’une nouvelle information fera surface.

Fini le look désuet inspiré de l’iPhone 8 ! Selon des rumeurs insistantes, l’iPhone SE 4 adoptera un design tout écran avec une interface entièrement tactile. Exit le bouton Home et le capteur d’empreinte Touch ID, place à la reconnaissance faciale Face ID, jusqu’ici réservée aux modèles plus onéreux. L’écran passerait à une diagonale de 6,1 pouces, contre 4,7 pouces actuellement, et adopterait la technologie OLED pour des contrastes infinis et des couleurs éclatantes. Si ces informations se confirment, il s’agira de fait de la fin des smartphones avec écran moins de 6 pouces chez Apple.

La possibilité d’un bouton Action sur la tranche, similaire à celui introduit sur l’Apple Watch Ultra, serait même évoquée. Une manière d’offrir des contrôles supplémentaires sans surcharger l’interface.

Des performances de haute volée

Sous son capot, l’iPhone SE 4 embarquerait la puce A17 ou A18, gravée en 3 ou 4 nm. De quoi lui conférer une puissance digne des meilleurs iPhone du moment. Avec iOS 18, attendu en septembre 2024, l’iPhone SE 4 serait ainsi parfaitement taillé pour la photo computationnelle et l’intelligence artificielle. D’autant que son capteur principal grimperait à une définition de 48 mégapixels. Côté connectivité, l’appareil profiterait de la 5G grâce à un modem conçu en interne par Apple, nom de code “Sinope”. De quoi garantir des débits élevés et une couverture optimale, tout en réduisant la dépendance d’Apple vis-à-vis des fournisseurs tiers comme Qualcomm.

Le port Lightning céderait quant à lui sa place à un connecteur USB-C, une transition rendue obligatoire par les nouvelles réglementations de l’Union Européenne qui entreront en vigueur fin 2024. Tous les iPhone vendus dans l’UE devront alors être équipés de l’USB-C. Les acheteurs pourraient aussi profiter d’un stockage étendu jusqu’à 128 Go.

Un rapport qualité/prix toujours aussi attractif

Malgré ces nombreuses évolutions, l’iPhone SE 4 resterait fidèle à la philosophie de la gamme en maintenant un prix contenu. Les analystes tablent sur un tarif proche des 429 $ (environ 400 €) de l’iPhone SE (3e génération), avec une hausse limitée pour ne pas dépasser la barre symbolique des 500 $. Mais nul doute qu’il sera commercialisé un peu plus cher chez nous, dans la mesure où les taxes ne sont pas comprises pour les prix américains annoncés. L’iPhone SE 3 actuel est ainsi disponible à partir de 529 € actuellement. Mais il est possible de le trouver moins cher en cherchant un peu.

Dans tous les cas, Apple veillerait à ne pas trop se rapprocher des 799 $ demandés pour l’iPhone 14 standard. Un numéro d’équilibriste pour séduire les petits budgets et les clients d’Android tentés par l’écosystème Apple, sans cannibaliser les ventes des modèles plus haut de gamme. Rendez-vous sans doute au printemps 2025 pour découvrir cet iPhone SE 4 qui s’annonce comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.