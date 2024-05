Le roi des smartphones de milieu de gamme défend son trône avec cette réduction royale

Samsung est le leader du marché smartphone, et on peut comprendre assez facilement pourquoi puisque celui-ci propose un très grand nombre de smartphones chaque année pour couvrir tous les besoins, mais en plus à des prix très raisonnables pour certains, surtout compte tenu de la puissance et des composants proposés, c’est notamment le cas pour la gamme des Galaxy A, les milieux de gamme arrivant juste avant la célèbre gamme S premium du géant Coréen.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Galaxy A55 qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui est un smartphone à la frontière du haut de gamme. Modèle le plus avancé proposé au sein de la fameuse gamme A de Samsung, il propose un écran Super Amoled, le rendant supérieur à de nombreux haut de gamme sur ce point, et c’est sans compter sa puce très performantes et un appareil photo puissant qui prouve à nouveau que la frontière entre le haut de gamme et des appareils milieu de gamme est parfois une question de finitions dans les matériaux, plutôt qu’une véritables questions de composants internes.

Le Galaxy A55 de Samsung à moins de 340 € !

Le Galaxy A55 est disponible sur Rakuten avec une garantie de 2 ans et pour 339 € en version neuve importée ou européenne selon le marchand. Une promo que nous ne pouvons que vous conseiller si vous souhaitez un smartphone performant mais pas trop cher.