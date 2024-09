Les nouveaux iPhone 16 arrivent dans les Apple Store

Annoncés le 9 septembre dernier lors d’une keynote organisée à Cupertino alors même que le salon IFA 2024 n’était pas terminé, les nouveaux iPhone 16 remplacent la précédente génération qui reste malgré tout très intéressante. Après une phase de précommande, ils sont désormais disponibles en boutique. La gamme iPhone 16 se décline en quatre modèles distincts : l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Chaque version cible un public spécifique, allant des personnes recherchant un appareil compact et abordable aux professionnels exigeant des performances de pointe.

L'iPhone 16 standard, avec son écran de 6,1 pouces, représente l'entrée de gamme. Son grand frère, l'iPhone 16 Plus, offre une expérience similaire mais sur un écran plus généreux de 6,7 pouces. Les modèles Pro, quant à eux, se distinguent par leurs fonctionnalités avancées et leurs finitions premium. Le prix de l'iPhone 16 de base débute à 969 dollars pour la version 128 Go, maintenant ainsi le positionnement tarifaire de la génération précédente. Les modèles Plus et Pro voient leurs prix augmenter progressivement, le Pro Max représentant l'option la plus onéreuse de la gamme.

Des innovations matérielles notables

Apple a introduit plusieurs améliorations matérielles sur cette nouvelle génération d'iPhone. Parmi les plus notables, on retrouve le bouton Action inauguré avec les iPhone 15, présent sur tous les modèles. Ce bouton programmable permet aux utilisateurs de lancer rapidement des applications ou des raccourcis personnalisés. Les photographes amateurs apprécieront le nouveau bouton Camera Control permettant un contrôle accru sur les paramètres de l'appareil photo, facilitant la prise de clichés dans diverses conditions.

Sous le capot, la puce A18 propulse l'ensemble de la gamme iPhone 16. Cette nouvelle génération de processeur promet des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique, bénéficiant particulièrement aux tâches gourmandes en ressources comme le traitement d'image et la réalité augmentée.

La photographie reste un axe d'amélioration majeur pour Apple. Les iPhone 16 Pro et Pro Max intègrent un nouveau système de caméra Fusion 48 mégapixels offrant une qualité d'image supérieure, notamment en basse lumière. Les modèles standard ne sont pas en reste, bénéficiant également d'améliorations de leurs capteurs. L'autonomie, point crucial pour de nombreux utilisateurs, a été optimisée sur l'ensemble de la gamme. Apple annonce des gains significatifs, particulièrement sur les modèles Pro, grâce à une meilleure gestion de l'énergie et une capacité de batterie légèrement accrue.

Un rafraîchissement esthétique et logiciel

Côté design, Apple propose de nouvelles teintes pour sa gamme iPhone 16. Les coloris rose, bleu ultramarine et turquoise viennent compléter les traditionnels noir et blanc, offrant ainsi plus de choix aux consommateurs.

Sur le plan logiciel, iOS 18 est disponible depuis le 16 septembre, apportant son lot de nouvelles fonctionnalités. L'interface utilisateur a été subtilement repensée pour améliorer l'ergonomie et la lisibilité. De nouvelles options de personnalisation permettent aux utilisateurs d'adapter davantage leur expérience. Apple met l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses nouveaux iPhone. Les fonctionnalités d'Apple Intelligence, annoncées lors de la présentation des appareils, seront déployées progressivement via des mises à jour logicielles. Ces innovations promettent d'améliorer l'assistant vocal Siri, la reconnaissance d'images et la suggestion contextuelle d'actions.

Un lancement mondial sans accroc

Contrairement à certaines années précédentes, Apple semble avoir maîtrisé sa chaîne de production pour ce lancement. Tous les modèles sont disponibles simultanément, évitant ainsi les délais de livraison étendus observés par le passé pour certaines versions.