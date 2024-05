Les smartphones pliants Xiaomi Mix Fold 4 et Mix Flip lancés plus tôt que prévu ?

Alors qu'il est peu probable que l'équipementier chinois OnePlus lance son modèle pliable, le OnePlus Open 2 cette année, Xiaomi semble prêt à lancer deux nouveaux appareils pliants dans un avenir proche. Selon une nouvelle fuite, les appareils pliables de Xiaomi pourraient même être lancés plus tôt que prévu. En effet, comme l'a révélé Kartikey Singh, Xiaomi semble se préparer à lancer le Mix Fold 4 et le Mix Flip en avance sur son calendrier habituel. Rappelons que les Mix Fold 2 et Mix Fold 3 sont sortis en août, mais selon la source, le Mix Fold 4 pourrait faire ses débuts au début du mois de juillet ou même à la fin du mois de juin. Les appareils pliables de Xiaomi devraient donc être lancés avant leurs homologues de Samsung. Ce dernier devrait faire une annonce officielle au début du mios de juillet. Toutefois, il n’est pas encore sûr que les appareils pliants de Xiaomi seront commercialisés à l’échelle mondiale.

Caractéristiques du Mix Fold 4 et Mix Flip

Le Mix Fold 4 devrait être particulièrement mis en avant et, selon les rumeurs, il devrait être le smartphone pliable le plus fin du monde battant ainsi le Honor Magic V2 qui détient actuellement ce record, avant l’arrivée du Magic V3. Le Mix Fold 4 ne sera probablement pas lancé à l'international. Les précédents modèles de la gamme sont tous restés exclusifs à la Chine, et il semble de plus en plus probable que le Mix Fold 4 continuera sur cette voie. Cela dit, le Mix Flip, le premier téléphone portable pliant à clapet de Xiaomi, est pressenti pour faire son entrée sur le marché mondial, en concurrence directe avec le Galaxy Z Flip6.

Attentes et implications d’un lancement en avance

Le lancement plus tôt que les précédentes générations de ces modèles pliants pourrait avoir des implications importantes pour le marché. En sortant avant les nouvelles versions de Samsung, Xiaomi pourrait attirer une part de marché significative et attirer l'attention des consommateurs désireux de découvrir les dernières innovations en matière de technologie pliante. Ce lancement anticipé pourrait également influencer les stratégies des autres fabricants, poussant à des annonces et sorties de produits plus précoces pour rester compétitifs.

Le Mix Fold 4 et le Mix Flip de Xiaomi sont donc attendus avec impatience, non seulement pour leurs caractéristiques techniques avancées, mais aussi pour leur potentiel à redéfinir le calendrier des lancements dans le secteur des smartphones pliables. Il reste à voir comment ces appareils seront accueillis sur les différents marchés et si Xiaomi pourra maintenir l'exclusivité chinoise ou s'ouvrir davantage à l'international.