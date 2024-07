Pour nous, ce smartphone est un 5/5 surtout à ce prix ! Et ce n'est pas Dxomark qui dira le contraire

Plus de 100 € de réduction sur le Honor Magic6 Pro chez Fnac

Modèle positionné dans le très haut de gamme du fabricant chinois, le Honor Magic6 Pro fait tout de même le pari de rester aussi accessible que possible pour les amateurs de smartphones alliant puissance et élégance. Pour cela, à sa sortie, il est proposé à 999 €, un prix qui reste assez compétitif comparé à beaucoup de modèles concurrents, moins performants pour la plupart.

Mais avec cette offre proposée par un vendeur partenaire Fnac, vous pouvez vous offrir le meilleur smartphone du moment pour seulement 892 € et économiser ainsi 107 € ! C’est é-nor-me ! Précisons qu’il s’agit bien d’un Honor Magic6 Pro neuf encore sous scellé qui, en prime, est livré gratuitement à votre domicile, peu importe où vous résidez en France métropolitaine.

Honor Magic6 Pro : pourquoi il vous le faut absolument !

Le Honor Magic6 Pro est tout sauf un smartphone ordinaire. Équipé d'un superbe écran LTPO OLED de 6,8 pouces, il offre une résolution en Full HD+ (1280 x 2800 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, pour une expérience visuelle fluide et captivante. Avec une luminosité maximale de 5000 nits en pic, il assure une lisibilité parfaite, même en plein soleil.

Sous le capot, le Magic6 Pro intègre le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, associé à une mémoire vive de 12 Go de RAM sur la version fournie dans le cadre de cette offre. Cette combinaison promet des performances accrues et une excellente gestion du multitâche. En termes de stockage, vous disposez de 256 Go pour sauvegarder vos médias et vos fichiers.

Côté photographie, le Magic6 Pro est l’un des mieux équipés du marché avec sa triple caméra qui comprend un objectif principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscope de 180 mégapixels avec un zoom optique de 2.5x, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Les amateurs de selfies apprécieront la caméra frontale de 50 mégapixels accompagnée d’un capteur 3D TOF pour des portraits de qualité professionnelle.

Enfin, la batterie de 5600 mAh assure une autonomie prolongée. De plus, avec la charge filaire de 80W et la charge sans fil de 66W, vous pouvez récupérer très rapidement de l'énergie.

Alors, vous attendez quoi pour vous offrir ce petit bijou de technologie à prix cassé ?