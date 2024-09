Pourquoi tous les iPhone 16 ont 8 Go de mémoire vive ?

Jusqu’ici, Apple différenciait ses modèles par la quantité de RAM embarquée. En effet, seuls les modèles Pro de l’iPhone bénéficiaient de 8 Go de RAM, tandis que les versions standard et Plus devaient se contenter de 6 Go. Cette nouvelle uniformisation de la mémoire vive représente donc une amélioration significative pour les modèles d’entrée de gamme. Ces appareils pourront désormais offrir une meilleure gestion du multitâche et une fluidité accrue dans l’utilisation de leurs applications.

Cette décision d’Apple s’inscrit dans un contexte où la concurrence, notamment Android, propose depuis longtemps des smartphones dotés de 8, 12, voire 16 Go de RAM pour certains modèles. L’augmentation de la mémoire vive sur tous les modèles d’iPhone 16 permet donc à Apple de rester compétitif sur ce point technique, tout en offrant une expérience utilisateur plus homogène à travers sa gamme mais ce n’est pas la seule raison.

L’intelligence artificielle au cœur de la stratégie d’Apple

En effet, la raison principale de cette augmentation de la RAM réside dans le développement d’Apple Intelligence, la nouvelle suite de fonctions d’intelligence artificielle de la marque. Johny Srouji, vice-président de la division Hardware chez Apple, a expliqué dans une interview que l’entreprise avait minutieusement analysé les besoins en mémoire vive pour faire fonctionner efficacement ces nouvelles fonctionnalités d’IA.

Apple semble vouloir s’assurer que tous ses utilisateurs, quel que soit le modèle d’iPhone 16 choisi, puissent bénéficier pleinement des capacités d’Apple Intelligence. Cela pourrait inclure des fonctionnalités avancées de traitement du langage naturel, de reconnaissance d’images ou encore d’assistance vocale améliorée.

La puce A18 : un équilibre entre performance et efficacité énergétique

Parallèlement à l’augmentation de la RAM, Apple a également révélé des informations sur la puce A18 qui équipera les iPhone 16. Contrairement à ce que certains auraient pu attendre, la nouvelle puce conservera la configuration de son prédécesseur avec 2 cœurs performants et 4 cœurs efficients. Cette décision s’explique par la volonté d’Apple de maintenir un équilibre optimal entre performance, autonomie de la batterie et gestion thermique. À cause de leur compacité, les smartphones sont soumis à des contraintes thermiques importantes. Augmenter le nombre de cœurs performants aurait pu entraîner une surchauffe de l’appareil ou une consommation excessive de la batterie.