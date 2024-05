Presque inconnus au bataillon, les smartphones les plus autonomes ne sont pas chez qui vous croyez d’après Dxomark !

Aujourd'hui, posséder un smartphone avec une forte autonomie est de plus en plus crucial, car les appareils que nous utilisons sont de plus en plus puissants et utilisent de facto plus d’énergie.

Pour cela, les constructeurs augmentent légèrement chaque année la puissance de leurs batteries, calculée avec le fameux taux de mAh pour Milliampère Heure. En 2024 la tendance est plutôt autour des 5000 mAh mais ont voit déjà des modèles arriver avec 55000 mAh.

Les smartphones les plus autonomes du marché sont chinois !

Ne laissons pas traîner plus longtemps le suspens, c’est Honor qui a réussi à dominer le TOP 5 de Dxomark, puisque les 5 premiers smartphones sont tous de cette marque. Dire qu'ils sont presque inconnus est peut-être exagéré, mais il faut avouer que Honor n'est pas la marque qui vient tout de suite à l'esprit, et pourtant, le constructeur est à l'origine de véritables chefs d'œuvres de technologie. C’est une bonne nouvelle, car Honor est une enseigne proposant d’excellents smartphones, polyvalents et optimisés pour les multimédias, là où on aurait pu s’attendre à ce que les vainqueurs soient davantage des marques spécialisées dans des appareils très robustes pour les professionnels par exemple, mais sans appétences pour la vie de tous les jours.

D’ailleurs, notons que le Honor Magic 6 Pro numéro 1 dans la catégorie « meilleur smartphone au monde », puisqu'il compilait la première place dans presque toutes les catégories ! Un avant gôut de la qualité des appareils proposés par la marque.

Les smartphones les plus autonomes à leur meilleur prix !

Parmis les 5 smartphones élu, nous retrouvons de 1 à 5 : le Honor Magic6 Pro ; le Honor Magic6 Lite ; le Honor X9b ; le Honor Magic 5Lite 5G et le Honor X7b !