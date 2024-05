Un Galaxy S24 Ultra de Samsung en 4 fois sans frais et avec un gros cadeau pour la fête des mères

Samsung offre certaines des meilleures promotions sur le marché des smartphones, avec des facilités de paiement en plusieurs fois sans frais, des réductions immédiates, des bonus de reprise, et des cadeaux. Actuellement, pour la fête des mères, le Galaxy S24 Ultra bénéficie d'une reprise allant jusqu'à 460 €, ainsi que la possibilité de le payer en 4 fois. De plus, Samsung propose une offre exceptionnelle : une montre connectée Galaxy Watch 6 Classic est offerte avec l'achat du Galaxy S24 Ultra.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra est l'un des smartphones les plus puissants de sa génération, et certains affirment même que jusqu’à récemment il était le plus puissant smartphone disponible. Il propose l’un des tous meilleurs écrans du marché ainsi que la puce la plus performante à ce jour, offrant à la fois confort et praticité. Son appareil photo et sa batterie sont également de premier ordre, et il intègre Galaxy IA, une intelligence artificielle conçue pour concurrencer Google, notamment avec Nano Gemini. Cette intégration est une véritable réussite. De plus, l'appareil bénéficiera de mises à jour pendant 7 ans.

Le Galaxy S24 Ultra est proposé avec une très belle offre chez son constructeur

