Xiaomi Poco F5 Pro : Profitez d'un tout petit prix sur ce smartphone très puissant avant la sortie de son successeur jeudi !

Le constructeur Xiaomi est actuellement parmi les têtes de proue du marché du smartphone et propose de nombreux modèles chaque années dont la gamme des Poco, des smartphone plutôt milieu de gamme en termes de finitions, mais qui propose des composant haut de gamme, créant un excellent mélange pour faire baisser les prix et créer un véritable argument de vente.

Fiche Technique du Xiaomi Poco X5 Pro

Écran : 120hz, Flow AMOLED 2K de 6,67 pouces

120hz, Flow AMOLED 2K de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Mémoire : 13 à 19 Go de RAM

13 à 19 Go de RAM Stockage : 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD

: 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 64 + 8 + 2 Mpx (vidéo 8K)

64 + 8 + 2 Mpx (vidéo 8K) Caméra frontale : 16 Mpx

: 16 Mpx Batterie : 5 160 mAh avec prise en charge de la charge rapide (67 W)

Le Poco F5 Pro 5G propose pas moins de 12 Go RAM, une mémoire qui lui permet de calculer de nombreuses tâches en même temps sans défaillir. Avec en plus une compatibilité 5G et son processeur puissant, nous avons à faire à un smartphone redoutable en termes de performances pures. Doté d’un appareil photo largement à la hauteur des attentes conventionnelles et d’une très bonne autonomie, on ne peut que le conseiller pour ceux qui recherchent un smartphone pour gérer autant les loisirs que des tâches plus pointues, pour le travail par exemple.

Le Xiaomi Poco F5 Pro baisse de prix avant la sortie du F6

Le Xiaomi Poco F6 Pro sort jeudi prochain à 12h, ce qui fait irrémédiablement baisser le prix de son prédécesseur, le Poco F5 Pro, que l’on peut désormais trouver pour 439 € sur Rakuten avec une garantie de 2 ans ! Celui-ci est livré depuis la France et vous pouvez gagner 3 € sur son achat avec le code LGD399.