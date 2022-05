Laisser son smartphone au soleil : quels sont les risques ?

Le soleil, c’est bon pour la peau, pour l’humeur et pour faire plein d’activités. Pour votre téléphone par contre, c’est un peu différent. Laisser son smartphone au soleil de façon prolongée n’est clairement pas une bonne idée ! En effet, en dépit des technologies avancées utilisées dans leur conception, nos petits joujoux restent relativement fragiles.

Pour vous éviter une petite catastrophe, nous abordons ici les principaux risques liés à une exposition prolongée de votre smartphone au soleil.

Laisser son smartphone au soleil : les risques pour l’écran

Un peu comme tout le monde, vous déposez sans doute votre smartphone face vers le haut quand vous ne l’utilisez pas. Ce qui est à la fois pratique pour consulter rapidement les notifications et décrocher l’appel, mais également préférable pour éviter les risques de rayures de la dalle.

Cependant, en déposant ainsi votre smartphone, vous exposez directement son écran à la chaleur des rayons du soleil. Malheureusement, les effets peuvent être à la fois rapides et désastreux :

Apparition de petites taches blanches (ou noires) à certains endroits sur la dalle ;

Mauvaises réactions de la surface tactile ;

Saccades dans l’affichage des vidéos ou des animations.

Et ce ne sont là que les dysfonctionnements les plus fréquents observés. De nombreux autres petits bugs peuvent également rendre l’utilisation de votre appareil peu agréable. Dans la plupart des cas, l’écran doit alors être purement et simplement remplacé.

Les risques pour la batterie

Malheureusement, même en retournant votre smartphone avec l’écran orienté vers le bas, vous n’êtes pas à l’abri des dégâts en cas d’exposition prolongée au soleil. En effet, dans ce cas de figure, c’est votre batterie qui risque de subir les effets des rayons solaires. Et cela peut être encore pire !

Il faut en effet savoir que les batteries et la chaleur ne font pas bon ménage. Le lithium-ion qui compose la plupart des accumulateurs présents dans les smartphones d’aujourd’hui réagit très mal aux températures élevées.

Laisser son smartphone au soleil peut donc occasionner une rapide détérioration de la batterie. Les performances de cette dernière peuvent alors être gravement impactées, avec pour conséquence logique, une perte d’autonomie. Ce qui implique des recharges plus fréquentes, avec l’obligation à plus ou moins long terme, de procéder à un changement de batterie.

Une autre conséquence fréquente de l’exposition prolongée de la batterie d’un smartphone au soleil est la surchauffe. Et là, attention les dégâts ! La batterie peut non seulement gonfler, mais aussi carrément exploser !

Dans tous les cas, il vous faudra passer à la caisse pour espérer utiliser à nouveau votre smartphone.

Laisser son smartphone au soleil, c’est aussi dangereux pour les composants

Qui dit smartphone, dit écran, batterie, mais aussi composants internes divers. Malheureusement, ces derniers sont tout aussi sensibles à la chaleur que l’écran et la batterie. Qu’il s’agisse du processeur, des petits composants ou encore des soudures, une surchauffe occasionne souvent de sérieux dommages sur ces éléments indispensables au bon fonctionnement des smartphones.

Et cela, même pour les modèles équipés d’un système de refroidissement avancés !

Quand cela arrive, les effets sur le fonctionnement de l’appareil se constatent parfois plusieurs jours plus tard. Une intervention est alors inévitable.

Ce qu’il faut retenir

Si vous en doutiez encore, vous savez maintenant que laisser son smartphone au soleil est une très mauvaise idée. Quelques minutes de bronzette sur une table de jardin, une serviette de plage ou même près d’une fenêtre peuvent en effet avoir des conséquences désastreuses.

Que ce soit en été ou même en hiver, évitez donc d’exposer votre téléphone longtemps au soleil. Rangez-le dans une poche ou dans un sac dès que vous finissez de l’utiliser. De plus, évitez l’utilisation d’accessoires qui pourraient favoriser la surchauffe, comme les pochettes et les coques en cuir ou en silicone.