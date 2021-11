Supports de téléphone pour voiture : comment choisir ?

En voiture, le smartphone est aujourd’hui l’alternative privilégiée pour répondre aux besoins en matière d’infodivertissement. Que ce soit pour suivre un itinéraire sur une appli dédiée ou encore pour écouter de la musique, sa polyvalence en fait le compagnon idéal pour vos courts et longs trajets. Cependant, afin d’en garantir une utilisation sécurisée et confortable, il est indispensable de l’associer à un ou plusieurs accessoires : les supports de téléphone pour voiture. Mais le(s)quel(s) choisir ?

Support de téléphone voiture : à quoi ça sert ?

Afin d’éviter que l’attention du conducteur ne soit détournée, l’utilisation du téléphone au volant est interdite. Si votre véhicule ne possède pas de système de géolocalisation intégrée et que vous souhaitez vous servir de votre smartphone pour consulter un itinéraire par exemple, vous devez donc impérativement trouver le moyen d’installer celui-ci de façon à ce que vos mains restent libres. Il en de même si vous voulez écouter vos playlists favorites enregistrées sur votre smartphone.

La solution idéale dans ces cas est d’utiliser un support de téléphone pour voiture. Disponible en une grande variété de modèles, cet accessoire vous permet de vous servir de votre smartphone en toute sécurité. En plus de maintenir votre appareil, il garantit une visibilité optimale de l’écran grâce aux différentes possibilités d’orientation qu’il offre.

Quels critères prendre en compte pour choisir son support voiture ?

Les supports pour voiture se déclinent en une large variété de modèles répondant à divers besoins et exigences. Pour faire le bon choix, il est donc important de tenir compte des principaux critères suivants :

Le type de fixation et la flexibilité

C’est l’un des premiers critères qui entrent en ligne de compte dans le choix du bon support mobile pour voiture. Et il faut dire qu’en la matière, le choix est assez large :

Pince ;

Ventouse ;

Attache volant ;

Aimant, etc.

Les modèles à pinces et ceux à ventouses sont les plus répandus en raison de leur bonne stabilité et de leur flexibilité. Les premiers se clipent facilement au niveau de la grille de ventilation tandis que ceux à ventouses s’installent sur le tableau de bord ou sur le pare-brise. Ils sont donc naturellement un peu moins discrets que les premiers, mais offrent généralement une meilleure visibilité sur l’écran du smartphone.

A ce propos, il est également important de tenir compte de la flexibilité du support que vous choisissez. Idéalement, la base qui accueille le smartphone doit pouvoir être orientable de façon à éviter les contre-jours et les reflets. Un modèle avec rotation 360°est notamment un choix judicieux.

Le type de pose pour le smartphone

Pour une utilisation confortable de votre smartphone, il est également important qu’il soit bien installé et bien maintenu. Pour cela, plusieurs options sont possibles. Parmi les modèles qui séduisent le plus les utilisateurs dans ce cadre, on retrouve notamment les supports mobiles à induction magnétique. Ils sont à la fois modernes et très pratiques.

En termes de praticité, les supports à largeur extensible sont également une très bonne option. Ils s’adaptent aisément aux dimensions de différents modèles de smartphones. Ce qui peut être très utile dans diverses situations.

La facilité d’utilisation et les fonctions supplémentaires

Les supports de téléphone pour voiture actuelles proposent généralement plusieurs dispositifs pour une utilisation pratique et prolongée de votre smartphone. La plupart d’entre eux proposent ainsi plusieurs ports (USB et prise jack notamment) et/ou câbles pour recharger votre smartphone et le connecter au système audio du véhicule.

Au moment de choisir votre support pour mobile, assurez-vous donc que le passage des câbles ne gênera pas l’accessibilité à votre smartphone et la disposition du support. Pour faire plus simple, vous pouvez carrément opter pour un modèle intégrant un chargeur à induction. Assurez-vous toutefois, au préalable, de la compatibilité avec votre smartphone.

L’aspect esthétique

Bien entendu, il est important que le support de téléphone que vous installez dans votre voiture soit à votre goût. La bonne nouvelle, c’est qu’il y en a vraiment pour tous les styles. Les fabricants proposent en effet toute une panoplie de designs et de finitions, allant des plus classiques aux plus originaux. Vous trouverez donc aisément un support téléphone voiture qui vous plaira.

Le prix

Comme pour le design, il y en a pour tous les budgets. Les supports mobiles pour voiture sont en effet des accessoires grand public. Il suffit ainsi de quelques euros pour un modèle de base. Les modèles aux designs et fonctionnalités avancés sont, pour leur part, commercialisés à quelques dizaines d’euros.

Au total, pour bien choisir votre support de téléphone pour voiture, tenez compte de vos besoins spécifiques et de l’aspect fonctionnel, sans oublier le côté esthétique de ces accessoires.