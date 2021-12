Cadeau de Noël : quel smartphone à moins de 200€ offrir à votre enfant ?

Vous cherchez un bon smartphone qui pourrait accompagner votre enfant, mais hésitez entre le Xiaomi Redmi Note 10, le Samsung Galaxy A03s, le Poco M3, le Vivo Y21s ou le Oppo A16 ? Voici quelques éléments croisés et comparés afin de faire votre choix.

Tous les mobiles comparés du jour sont déclinés en différents coloris que nous vous laissons choisir par chacun à ses propres goûts pour les couleurs. Retenez que c’est le Vivo Y21s qui est le plus fin de tous puisqu’il affiche une épaisseur de 8 mm contre le Poco M3 qui a un profil de 9,6 mm. C’est le Xiaomi Redmi Note 10 qui est le plus léger avec 179 grammes sur la balance suivi par le Vivo Y21s qui fait 182 grammes puis le Oppo A16 avec 190 grammes et les Samsung Galaxy A03s et Poco M3 qui font 198 grammes.

4 écrans LCD contre un AMOLED

Les plus grands écrans sont à chercher du côté des Poco M3 (6,53 pouces), Samsung Galaxy A03s et Oppo A16 (6,5 pouces). Celui du Vivo Y21s fait 6,51 pouces. Tous utilisent des dalles LCD moins flatteuses qu’un écran AMOLED installé sur le Xiaomi Redmi Note 10 qui mesure 6,43 pouces en diagonale. Il affiche une belle définition de 1080x2400 pixels, ce qui est aussi le cas du Poco M3, mais les autres proposent des définitions moindres de 720x1600 pixels ce qui donne, au final, une lisibilité légèrement moins bonne. Tous sont 60 Hz et aucun ne supporte la technologie HDR. Tous les mobiles comparés aujourd’hui sont compatibles 4G et Wi-Fi 5. Les Vivo Y21s et Samsung Galaxy A03s supportent le NFC pour le paiement sans contact et l’appairage avec d’autres appareils. Les autres ne sont pas compatibles. Tous offrent une prise audio jack pour brancher un casque et proposent un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Les Poco M3 et Redmi Note 10 ont la particularité d’embarquer un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles. Le Xiaomi est certifié IP53 donc résistant aux éclaboussures, mais pas à l’immersion sous l’eau.

Puissance, autonomie et vitesse de charge

Concernant la puissance, le plus performant de notre comparatif du jour est le Xiaomi Redmi Note 10 avec son Soc Snapdragon 678 suivi par le Poco M3 avec sa puce Snapdragon 662 puis le Vivo Y21s embarquant un processeur Mediatek Helio G80 puis le Oppo A16 avec son Helio G35 et pour finir le Samsung Galaxy A03s qui dispose d’un chipset Helio P35. C’est ce dernier qui propose le moins de capacité de stockage interne, mais celle-ci est extensible grâce à une carte mémoire, comme le Vivo Y21s alors que les autres ne peuvent pas. Le mobile qui promet le plus d’autonomie est le Poco M3 avec sa grosse batterie de 6000 mAh puis les Xiaomi Redmi Note 10 avec 5020 mAh et les trois autres disposant d’une unité de 5000 mAh. Le Poco M3 se charge à 33 watts alors que les autres plafonnent à 18 watts donc moins rapides.

Enfin, pour la configuration photo, c’est le Xiaomi Redmi Note 10 qui est mieux configuré avec 48+8+2+2 mégapixels à l’arrière et 13 mégapixels à l’avant. Ensuite, il y a le Vivo Y21s qui s’appuie sur 50+2+2 mégapixels au dos et un capteur de 8 mégapixels en frontal, ce qui est aussi le cas du Poco M3 bien qu’il dispose de 48+2+2 mégapixels à l’arrière. Les Samsung Galaxy A03s et Oppo A16 proposent 13+2+2 mégapixels dans le dos et un capteur de 8 mégapixels pour les selfies pour le deuxième et un objectif de 5 mégapixels pour le premier.