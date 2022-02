iPhone 13, Galaxy S22 ou Xiaomi 12 : quel smartphone haut de gamme est le meilleur en 2022 ?

Sur le segment des smartphones haut de gamme, ce début 2022 est principalement dominé par les derniers flagships de Samsung, Apple et Xiaomi. Sortis en septembre 2021, l’iPhone 13 représente la 15ème génération de smartphones de la marque américaine. Il fait face, depuis décembre dernier, au Xiaomi 12, nouveau flagship chinois en passe de débarquer en France. Le Galaxy S22 est pour sa part, le modèle standard de la dernière série de flaghips sud-coréens, lancée début février 2022. De ces trois smartphones, lequel est donc le meilleur ? Voici notre comparatif.

iPhone 13, Galaxy S22 ou Xiaomi 12 côté design : c’est selon les goûts

Ces trois smartphones ont un point en commun : des dimensions compactes. Suivant les pas de la marque américaine, Samsung et Xiaomi proposent en effet des flagships plus légers et plus faciles à tenir en main.

Des trois, le Galaxy S22 est au final le plus léger (seulement 168 g) et le plus compact (146 x 70,6 x 7,6 mm). Il bat ainsi légèrement l’iPhone 13 (173 g et 146,7 x 71,5 mm x 7,65 mm) et le Xiaomi 12, dont les mensurations sont plus généreuses.

En main, ces trois smartphones sont très séduisants, avec de belles fintions Premium combinant essentiellement le verre et l’aluminium. La résistance est également au rendez-vous : Ceramic Shield et Gorilla Glass pour l’iPhone 13, Gorilla Glass Victus+ pour les deux faces du Galaxy S22 et Gorilla Glass Victus pour le Xiaomi 12.

Notez par ailleurs que le Galaxy 22 et l’iPhone 13 sont certifiés IP68 et garantissent donc une bonne étanchéité. Cette certification reste à confirmer pour le flagship chinois.

Apple iPhone 13 acheter au meilleur prix Rakuten

769,99 € Rakuten

Rue du Commerce 790,20 € acheter Rue du Commerce

Boulanger 859,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Ecran : avantage Samsung Galaxy S22

Sous réserve des résultats de son test DXOMARK à venir, l’écran du Samung Galaxy S22 nous semble être le plus complet des trois. Sa dalle Dynamic AMOLED 2X Full HD+ de 6,1 pouces est compatible HDR10+, profite d’une luminosité maximale de 1300 nits et d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

En face, l’écran AMOLED de 6,28 pouces du Xiaomi 12 fait presque aussi bien, avec le HDR10+ et les 120 Hz, mais cède un peu de terrain sur le plan de la luminosité (1200 nits).

Enfin, l’écran de Super Retina de 6,1 pouces de l’iPhone est limité à au HDR10 et au Dolby Digital, avec un taux de rafraîchissement encore bloqué à 60 Hz.

Samsung Galaxy S22 acheter au meilleur prix Amazon

859,00 € Amazon

Amazon Marketplace 859,00 € acheter Amazon Marketplace

Boulanger 859,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Performances globales : on parie sur le Xiaomi 12

Avec sa puce Apple A15 Bionic, l’iPhone 13 d’Apple offre des performances exceptionnelles qui supplantent vraisemblablement celles de la puce Exynos 2200 qui équipe les modèles « Europe » de Galaxy S22.

Mais la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm qui équipe le Xiaomi 12 va sans doute encore plus loin. Gravé en 4 nm, ce processeur promet des performances très largement au-dessus du Snapdragon 888 et s’impose, pour le moment, comme la référence sur le marché.

Bien entendu, ces trois smartphones sont compatibles 5G et WiFi 6 pour des vitesses de connexion fulgurantes.

Pour la photo, difficile de trancher

Si en apparence, il n’y a pas photo sur le papier, il faut savoir que la configuration technique des iPhone a toujours été quelque peu trompeuse.

Ainsi, les deux capteurs de 12 mégapixels de l’iPhone 13, dont un profite de la stabilisation optique, réalisent de véritables prouesses. Grâce aux nombreuses fonctionnalités intégrées, ils délivrent de très belles photos et offrent de très larges possibilités créatives. Pas étonnant donc que l’iPhone 13 soit beaucoup mieux classé que le Galaxy S21 dans tous les tests, notamment celui de DXOMARK.

Cependant, avec sa nouvelle configuration associant un triple module de 50+12+10 mégapixels avec zoom optique 3x stabilisé, le Galaxy S22 de Samsung promet lui aussi des images très nettes. Reste à voir s’il pourra faire mieux en termes d’esthétique. Pour cela, il faut attendre les premiers tests en situation réelle. Par contre, on peut déjà vous dire que, des deux appareils, seul le Galaxy S22 peut filmer en 8K.

C’est également le cas du Xiaomi 12 qui profite aussi d’un capteur principal de 50 mégapixels assez proche de celui du flagship coréen. Associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels et à un capteur macro de 5 mégapixels, il ne devrait cependant pas être à la hauteur du Galaxy S22 en situation réelle.

Notons toutefois qu’avec son capteur frontal de 32 mégapixels, le Xiaomi 12 devrait vraisemblablement garantir des selfies plus aboutis que ceux de l’iPhone 13 (12 mégapixels) et du Galaxy S22 (10 mégapixels).

Autonomie et vitesse de charge : le Xiaomi 12 fait parler la foudre !

Avec sa grosse batterie de 4500 mAh, le Xiaomi 12 promet une autonomie plus consistante que ses deux concurrents, ainsi qu’une meilleure gestion de la puissance de son processeur. Les flagships coréens et américains doivent respectivement se contenter de 3700 mAh et 3240 mAh.

Le nouveau flagship chinois marque un autre grand coup sur la vitesse de charge en assurant une compatibilité de sa batterie avec la charge rapide à 67W, contre 23W et 27W respectivement pour l’iPhone 13 et le Galaxy S22.

Dans la pratique, le Xiaomi 12 se recharge ainsi totalement en 39 minutes !

Précisons que la charge rapide sans fil et la recharge inversée sont disponibles pour ces trois flagships.

Côté prix : rapport qualité/prix toujours aussi renversant chez Xiaomi

Le Xiaomi 12 devrait finalement débarquer en France autour du 20 mars. En attendant, son prix reste encore hypothétique. Cependant les dernières rumeurs fiables sur le sujet laissent penser qu’il sera commercialisé autour de 700 € pour sa version la plus accessible (8/128 Go).

En comparaison, le Samsung Galaxy S22 (8/128 Go) démarre à 859 €, tandis que l’iPhone 13 est vendu à partir de 909 € (hors promotion).

Xiaomi reste donc fidèle à la politique commerciale qui a fait son succès jusque-là.