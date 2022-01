Top 10 des meilleurs photophones de 2021 selon DXOMARK

Alors que s’égrènent les derniers jours de 2021, c’est le moment de faire le bilan et d’établir les classements des meilleurs smartphones de l’année. Pour cela, les évaluations du site DXOMARK sont considérées par beaucoup comme les plus fiables du marché. Nous les avons compilées pour vous dans ce classement qui est dédié aux meilleurs photophones lancés en France courant 2021. Si pour vous, les performances et les aptitudes photo/vidéo priment avant tout, c’est donc parmi les modèles suivants que vous devez choisir votre prochain smartphone.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Avec un score de 143, le Xiaomi Mi 11 Ultra vient en tête de ce classement. Sorti en avril, le modèle Premium des Mi 11 Series est incontestablement THE photophone du moment. Grâce à ses trois capteurs arrière, dont son capteur grand-angle de 50 mégapixels, il délivre des photos lumineuses et très détaillées, même en très faible luminosité. Un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif avec un zoom optique 5x lui sont associés.

Cet appareil filme jusqu’en 8K à 24 images par seconde. Plusieurs fonctionnalités innovantes sont par ailleurs intégrées pour des résultats vraiment époustouflants. Enfin, pour les selfies, ce smartphone embarque un capteur de 20 mégapixels qui se révèle aussi très performant.

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Les deux modèles « Pro » de la dernière génération d’iPhones en date se partagent la seconde marche de ce podium. Dotés du même équipement photo, ils obtiennent un score global de 137 aux tests DXOMARK. Leur caméra principale associe trois capteurs de 12 mégapixels chacun : un grand angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 3x. Les clichés pris, de jour comme de nuit, sont très nettes et les fonctionnalités associées permettent d’obtenir de superbes photos.

L’autre atout majeur de ces deux iPhone 13, c’est le mode Cinématique qui permet de réaliser des vidéos de qualité hollywoodienne sans effort.

Google Pixel 6 Pro

Les Pixel 6 de Google se sont longtemps fait désirer avant d’être finalement dévoilés en octobre dernier. Des deux modèles de la série, le Google Pixel 6 Pro est logiquement le mieux équipé pour la photo. Comme l’ont confirmé les tests de DXOMARK (score de 135), il s’illustre notamment par la qualité bluffante de ses photos de nuit. Une qualité qu’il doit à son triple module photo composé d’un capteur principal grand angle de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels.

Son capteur avant de 11,1 mégapixels capable de filmer en 4K à 30 images par secondes est également un sérieux atout.

OPPO Find X3 Pro

Dévoilé en mars, le Find X3 Pro d’OPPO est la déclinaison Premium de cette excellente série de la marque chinoise. Couleurs vives et plaisantes, photos et vidéos très détaillées, mode nuit très efficace et bonne stabilisation vidéo sont quelques-uns des qualificatifs associés à son appareil photo numérique principal. Celui-ci est composé de 4 capteurs : un grand-angle et un ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun, un capteur macro de 3 mégapixels, et un téléobjectif de 13 mégapixels, avec zoom optique 2x.

Avec cet excellent photophone, vous pouvez par ailleurs filmer en 4K à 30 ou 60 images par seconde et réaliser d’excellents selfies grâce à son capteur frontal de 32 mégapixels.

iPhone 13 et iPhone 13 mini

Avec un score de 130 aux tests DXOMARK, les deux modèles d’entrée de la dernière génération d’iPhone bouclent la première moitié de ce classement. Comme les modèles Pro, ils profitent du mode Cinématique qui permet de réaliser de superbes vidéos. Sur le papier, la configuration est d’ailleurs, la même, avec trois capteurs de 12 mégapixels chacun. Les fonctionnalités offertes sont toutefois un peu moins avancées.

OnePlus 9 Pro

Avec ses 4 capteurs développés en collaboration avec Hasselbad, le OnePlus 9 Pro revendique ouvertement son statut de photophone. A son dos, le capteur grand-angle Sony IMX 789 est associé à un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un capteur monochrome de 5 mégapixels et à un téléobjectif de 8 mégapixels. Les photos offertes sont très détaillées, notamment celles prises en extérieur. L’ensemble est par ailleurs capable de filmer en 8K à 30 images par seconde. Quant aux selfies, ils sont assurés par le capteur frontal de 16 mégapixels. Score au tests DXOMARK : 124 !

Galaxy Z Fold 3

Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung est l’une des grandes révélations de l’année. Ce smartphone pliant est équipé de 5 différents capteurs : trois capteurs de 12 mégapixels avec un zoom optique x2 chacun pour le module principal, un capteur frontal de 16 mégapixels, ainsi qu’un capteur de 4 mégapixels caché sous son écran.

Une configuration qui permet de prendre de belles photos sous tous les angles et de filmer en 4K à 60 images par seconde.

Galaxy S21 Ultra

Le modèle Premium des S21 Series fait aussi partie des 10 meilleurs photophones de l’année. Son module photo principal avec débordement réunit un capteur principal grand angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun.

Cet appareil s’illustre notamment par l’excellente qualité de ses vidéos en 4K et par ses photos très détaillées, aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Grâce aux différentes fonctions intégrées, le Galaxy S21 Ultra laisse également libre cours à la créativité pour des contenus de haute qualité.

Oppo Reno 6 Pro

Vitrine technologique de la marque chinoise pour le compte de 2021, l’Oppo Reno 6 Pro a été dévoilé en mai dernier. Rivalisant valablement avec les modèles Premium de Huawei, Samsung ou encore Xiaomi, ce smartphone embarque à son dos un quadruple capteur, dont un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels avec la stabilisation optique. Il est associé à un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels, avec zoom optique 2x.

Un capteur de températures des couleurs est également présent pour garantir des photos vives et aussi détaillées que possible. L’Oppo Reno 6 Pro finit donc les tests DXOMARK avec un score de 121 et une mention spéciale pour son focus et ses détails.

Zenfone 8

Avec un score de 120 aux tests DXOMARK, l’Asus Zenfone 8 boucle ce top 10 des photophones de 2021. Disponible sur le marché depuis mai 2021, ce smartphone brille par ses dimensions compactes, ainsi que par ses excellentes aptitudes pour la photo. Sur ce plan, il peut compter sur un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels également conçu par Sony. Ce module photo permet de filmer en 8K à 24 images par seconde.