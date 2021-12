Les 3 meilleurs Smartphones du mois : iPhone 13, Galaxy A52s et Xiaomi 11T Pro !

En cette fin d’année, vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone, mais hésitez entre l’iPhone 13, le Samsung Galaxy A52s 5G ou le Xiaomi 11T Pro ? Voici quelques éléments de réponse croisés qui devraient vous aider à faire votre choix.

Les iPhone 13 et Samsung Galaxy A52s 5G sont déclinés en plusieurs coloris dont certains sont vraiment agréables. Ceux du Xiaomi 11T Pro sont un peu plus classiques, mais visuellement sympathiques aussi. Des trois, c’est le Xiaomi qui est le plus lourd avec 204 grammes sur la balance contre 189 grammes pour le Samsung et 174 grammes pour le mobile Apple. C’est aussi le plus compact et le plus fin des trois avec 7,65 mm d’épaisseur contre 8,4 mm pour le Galaxy A52s 5G et 8,8 mm pour le 11T Pro. Ce gabarit du 11T Pro lui permet d’offrir un écran large puisqu’il mesure 6,67 pouces en diagonale contre 6,5 pouces pour le Samsung et 6,1 pouces pour celui d’Apple.

De très beaux écrans et une large connectivité au programme

Les écrans des Xiaomi 11T Pro et iPhone 13 sont remarquables dans le sens où ils s’appuient sur une dalle AMOLED et supportant les normes HDR10+ et Dolby Vision. L’écran du 11T Pro, comme celui du Samsung (aussi OLED) bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors que l’iPhone 13 est limité à 60 Hz. Les trois smartphones sont compatibles 5G. L’iPhone 13 et le 11T Pro de Xiaomi offrent du Wi-Fi 6 alors que c’est du 5 sur le Samsung, mais celui-ci dispose d’un port audio jack 3,5 mm ce qui n’est pas le cas des autres mobiles comparés aujourd’hui. Ils sont tous NFC. Le Samsung et l’iPhone 13 sont étanches tandis que le Xiaomi 11T Pro est seulement protégé contre les éclaboussures. Il profite toutefois d’un émetteur infrarouge qui le transforme en une télécommande universelle.

Apple iPhone 13 acheter au meilleur prix Rakuten

829,99 € Rakuten

Amazon 907,00 € acheter Amazon

Boulanger 909,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Xiaomi 11T Pro acheter au meilleur prix Rakuten

580,00 € Rakuten

Amazon 616,44 € acheter Amazon

Rue du Commerce 618,25 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Lequel offre le plus de puissance et fait les meilleures photos ?

Le plus puissant des trois est l’iPhone 13 avec son Soc Apple A15 Bionic devant le Xiaomi 11T Pro et son processeur Qualcomm Snapdragon 888 et 8 Go de mémoire vive. Le Samsung Galaxy A52s 5G se débrouille bien, mais arrive après les deux autres, profitant de 6 Go de mémoire vive. La batterie du 11T Pro a une capacité de 5000 mAh ce qui est intéressant, mais surtout capable de supporter la charge à 120 watts prometteur d’une charge complète en moins de 20 minutes. Ce n’est pas du tout le cas du Samsung ou de mobile Apple supportant 25 watts pour le premier et 20 watts pour le deuxième. Enfin, pour la configuration photo, le mobile américain propose deux capteurs de 12 mégapixels au dos dont un stabilisé alors que le Samsung Galaxy A52s 5G est équipé d’un bloc 64+12+5+5 mégapixels au dos et le Xiaomi 11T Pro s’appuie sur une configuration de 108+8+5 mégapixels à l’arrière. Selon DxOMark, c’est le mobile Apple qui propose les meilleurs clichés.