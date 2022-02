Les bons plans iPhone 13, iPhone 12, iPhone 12 mini et iPhone 11 à saisir avant la fin des soldes

Vous avez décidé de profiter des promotions sur les smartphones Apple mais hésitez entre le l’iPhone 11, l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 ? Voici quelques éléments comparés croisés pour vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Apple propose des smartphones d’une taille « normale » mais également une version plus compacte. L’iPhone 12 mini est donc le meilleur choix en ce qui concerne l’encombrement. En effet, il ne fait que 133 grammes en poche pour 131,5 mm de haut contre 162 grammes pour 146,7 mm de haut pour l’iPhone 12, 174 grammes et la même taille pour l’iPhone 13 et 194 grammes et 150,9 mm de haut pour l’iPhone 13. C’est ce dernier qui est le plus épais proposant un profil de 8,3 mm contre 7,4 mm pour les iPhone 12 et 12 mini alors que l’iPhone 13 est entre les deux avec 7,65 mm d’épaisseur. Tous sont étanches à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez les meilleures performances, regardez du côté de l’iPhone 13 avec son Soc Apple A15 Bionic qui offre une plus grande puissance de calcul que l’A14 Bionic installé sur les iPhone 12 et iPhone 12 mini surpassant lui-même l’A13 Bionic intégré au sein de l’iPhone 11. De surcroît, l’iPhone 13 profite du format LPDDR5 pour sa mémoire vive (4 Go, comme tous les autres) ce qui lui permet d’offrir des vitesses de lecture et d’écriture plus rapides.

Concernant la connectivité, tous proposent du Wi-Fi 6 et seul l’iPhone 11 n’est pas compatible 5G, limité aux réseaux 4G. Ils sont tous compatibles NFC et aucun n’a de port audio pour brancher un casque, l’écoute devant passer par un adaptateur ou par le Bluetooth.



Les iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 12 mini embarquent un minimum de 64 Go d’espace de stockage et jusqu’à 256 Go sans possibilité d’insérer une carte mémoire pour aller plus loin. Par contre, la capacité minimale de stockage de l’iPhone 13 est de 128 Go et jusqu’à 512 Go ce qui laisse de quoi voir venir et permet d’enregistrer des vidéos avec un maximum de qualité.

Quel est l’écran le plus remarquable et lequel fait les plus belles photos ?

Pour l’affichage, l’iPhone 11 dispose d’un écran LCD, peu satisfaisant au regard des dalles AMOLED proposées par les autres. L’écran de l’iPhone 12 mini mesure 5,4 pouces alors que tous les autres font 6,1 pouces en diagonale et sont compatibles HDR10 et Dolby Vision. Aucun ne dépasse les 60 Hz en fréquence de rafraîchissement là où beaucoup de smartphones Android montent désormais jusqu’à 120 Hz.

Enfin, pour la configuration photo, ils sont tous dotés d'un double capteur de 12 mégapixels et seul l’iPhone 13 en a un de stabilisé. Pour les selfies, c’est pareil, tous embarquent un capteur de 12 mégapixels. Le traitement photo s’améliore au fil des versions puisque selon DxOMark, c’est l’iPhone 13 qui propose les plus beaux clichés suivi par l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini pour finir avec l’iPhone 11.