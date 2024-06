Les meilleurs offres smartphone de Samsung pour la fête des pères entre le Galaxy S23 FE, le Galaxy A55 et le Galaxy A15

Les designs des smartphones Samsung varient en termes de style et de finitions. Le Samsung Galaxy A15 5G présente un design minimaliste avec des capteurs photo à l’arrière qui semblent simplement posés sur la coque, sans cadre particulier. Ce modèle est disponible en bleu nuit, bleu clair et lime (jaune) avec une finition mate qui lui confère un aspect moderne et épuré. Le profil du téléphone est plat, avec un lecteur d'empreintes digitales placé sur le côté. Le Samsung Galaxy A55 5G arbore également un style épuré, avec des capteurs photo alignés à l'arrière sans cadre distinct, donnant une impression de simplicité et de modernité. Ce modèle est disponible en plusieurs couleurs : bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune). Le dos en verre et le cadre en métal ajoutent une touche de sophistication. Le profil du téléphone présente un léger effet bombé au niveau des boutons de mise en veille et de volume, avec le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Enfin, le Samsung Galaxy S23 FE se distingue par son design aux coins arrondis et un dos totalement plat. Les objectifs photo sont placés dans le coin supérieur gauche, sans artifice, dans un style épuré et fonctionnel. Il est disponible en noir, vert, violet et blanc (crème), avec un cadre en plastique. Le lecteur d'empreintes digitales est également placé sous l'écran.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy S23 FE est le plus compact avec 158 mm de hauteur, 76,5 mm de largeur et 8,2 mm d’épaisseur. Il pèse 209 grammes, ce qui le rend légèrement plus léger que le Galaxy A55 5G. Le Samsung Galaxy A15 5G mesure 160,1 mm en hauteur, 76,8 mm en largeur et 8,4 mm en épaisseur, pour un poids de 200 grammes, ce qui en fait le modèle le plus léger des trois. Le Samsung Galaxy A55 5G, quant à lui, est le plus grand et le plus lourd, avec des dimensions de 161,1 mm de hauteur, 77,4 mm de largeur et 8,2 mm d’épaisseur. Il pèse 213 grammes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Samsung Galaxy S23 FE se démarque avec son processeur Exynos 2200 et ses 8 Go de RAM, offrant des performances solides pour les applications exigeantes. Ce Smartphone Samsung propose un stockage de 128 Go ou 256 Go, mais sans possibilité d’extension via micro SD. Le Samsung Galaxy A55 5G utilise le processeur Exynos 1480 avec 8 Go de RAM et autant en mémoire vive virtuelle. Il offre une option de stockage extensible de 128 Go ou 256 Go via une carte micro SD, ce qui peut être pratique si votre père préfère avoir toutes ses données avec lui, bien que cela ne soit pas vraiment conseillé étant donné que si l’appareil est perdu, ce sera aussi le cas des documents. Un stockage dans le Cloud est préconisé pour plus de sécurité et de sérénité.

Sinon, le Samsung Galaxy A15 5G est un modèle d’entrée de gamme, moins performant, équipé du processeur MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de RAM et autant en mémoire vive virtuelle et propose également une extension de stockage de 128 Go via micro SD.

Pour l’écran, le Samsung Galaxy S23 FE propose un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels, une luminosité maximale de 1450 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy A55 5G dispose d’un écran AMOLED de 6,6 pouces, une définition de 1080x2400 pixels, une luminosité de 1000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy A15 5G propose un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels et une luminosité maximale de 800 cd/m², avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, donc moins fluide et moins lumineux que les deux autres.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Samsung Galaxy S23 FE se démarque avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x. Le capteur selfie est de 10 mégapixels. C’est lui qui offre les plus beaux clichés. Le Samsung Galaxy A55 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur à macro de 5 mégapixels pour prendre des photos très proches des sujets. Le capteur selfie est de 32 mégapixels, le plus puissant parmi les trois.

Le Samsung Galaxy A15 5G, pour sa part, dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un module à macro de 2 mégapixels. Le capteur selfie est de 13 mégapixels.

En matière de connectivité, tous les modèles supportent la 5G et sont équipés de la technologie NFC et Bluetooth 5.3. Le Samsung Galaxy S23 FE et le Galaxy A55 5G supportent le Wi-Fi 6E, tandis que le Galaxy A15 5G est compatible avec le Wi-Fi 5, moins rapide. Le Galaxy S23 FE a une certification d’étanchéité IP68, le Galaxy A55 5G IP67, et le Galaxy A15 5G n'a pas de certification d'étanchéité. Seul le Galaxy A15 5G possède une prise jack pour brancher un casque, les deux autres devant utiliser le Bluetooth ou un adaptateur.

Enfin, la capacité de la batterie est un critère essentiel pour les utilisateurs intensifs. Le Samsung Galaxy A15 5G et le Galaxy A55 5G disposent tous deux d’une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie confortable pour une utilisation quotidienne. Les deux modèles supportent une charge à 25 watts, mais n’offrent pas la charge sans fil ni la charge inversée. Le Samsung Galaxy S23 FE, meilleur dans ce domaine, avec une batterie de 4500 mAh, supporte également une charge de 25 watts, mais se distingue par sa capacité de charge sans fil de 10 watts et la charge inversée, offrant une solution de recharge plus polyvalente.