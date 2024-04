Le Samsung XCover 7 se distingue par sa robustesse, avec un design rectangulaire classique, des bords épais et renforcés aux quatre coins pour résister aux chutes. Le cadre en plastique et la batterie amovible sont des caractéristiques pratiques pour ceux qui privilégient la durabilité. Le Honor Magic6 Pro et le Magic6 Lite présentent un design plus élégant avec des bords incurvés. Le Magic6 Pro arbore des finitions en verre ou en similicuir avec des détails dorés, tandis que le Magic6 Lite offre une finition en similicuir disponible en plusieurs couleurs.

En termes de dimensions, le XCover 7 est le plus volumineux avec 169 mm en hauteur, 80,1 mm en largeur et 10,2 mm en épaisseur, et il est également le plus lourd avec ses 240 grammes. Le Honor Magic6 Pro mesure 162,5x75,8x8,9 mm et pèse 229 grammes, offrant un bon équilibre entre taille et poids. Le Magic6 Lite est le plus léger et le plus mince, avec des dimensions de 163,6x75,5x7,85 mm et un poids de 185 grammes, ce qui le rend plus maniable et confortable à utiliser au quotidien.

Quel est l’écran le plus résistant et pourquoi ?

Le XCover 7 est conçu principalement pour la durabilité dans des conditions extrêmes. Bien que les détails spécifiques sur la technologie de protection de l'écran ne soient pas précisés dans sa fiche technique, son design global suggère une résistance accrue. Les bords épais et renforcés aux quatre coins spécialement conçus pour résister aux chutes indiquent que l'écran est probablement doté d'une protection supérieure contre les chocs physiques.

Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, dispose d'une technologie de protection d'écran avancée nommée "Ultra-Bounce Anti-Drop" développée par Honor, qui met en avant sa capacité à résister aux chutes et aux impacts. Il est ainsi capable de résister à des chutes de 1,7 m de hauteur, même contre du gravier. En outre, sa finition incurvée sur les côtés renforce non seulement l'esthétique du téléphone mais offre aussi une certaine protection supplémentaire contre les chutes latérales. Le verre utilisé est extrêmement résistant aux rayures et il profite donc d’une haute résilience aux chocs.

Le Honor Magic6 Lite, comme la version Pro, est équipé de la même technologie "Ultra-Bounce Anti-Drop" pour la protection contre les chutes jusqu’à 1,5 m de haut. Cela implique une résistance aux impacts similaire à celle du Magic6 Pro, bien que le Lite soit un modèle légèrement moins premium. Il dispose également d'un écran AMOLED incurvé offrant également une certaine résistance en cas de chocs. Le verre utilisé est également conçu pour être extrêmement résistant aux rayures.

Lequel est le plus puissant et quelles configurations pour les photos ?

Le Samsung XCover 7 est équipé du processeur Dimensity 6100+ avec 6 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go, extensible via micro SD. Le Honor Magic6 Pro, bien plus performant, utilise le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM et une capacité de stockage impressionnante de 512 Go, sans possibilité d'extension. Le Honor Magic6 Lite se positionne entre les deux avec un Snapdragon 6 Gen 1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Concernant la puissance, le Magic6 Pro est clairement le leader, suivi du Magic6 Lite et du XCover 7.

Le XCover 7 possède un unique capteur principal de 50 mégapixels et un capteur selfie de 5 mégapixels. Le Honor Magic6 Pro offre une configuration beaucoup plus robuste avec trois capteurs : un principal et un ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun, et un téléobjectif impressionnant de 180 mégapixels. Il est l’un des meilleurs photophones au monde.

Le Magic6 Lite dispose d'un capteur principal de 108 mégapixels, accompagné de capteurs ultra grand-angle et macro plus modestes. En termes de photographie, le Magic6 Pro offre les meilleures performances, suivi de près par le Magic6 Lite alors que le XCover 7 peut dépanner mais pas offrir de si belles photos.

Enfin, en matière de connectivité, tous les modèles supportent la 5G. Le Magic6 Pro se distingue avec le Wi-Fi 7, tandis que les deux autres modèles utilisent le Wi-Fi 5. Le Magic6 Pro et le XCover 7 sont officiellement certifiés IP68 et IP67 donc parfaitement résistants à l’eau ainsi qu’à la poussière.