Les Smartphones attendus en mars : Oneplus 10 Pro, Honor Magic4 , Realme GT 2, Xiaomi 12 et Oppo Find X5

Vous attendez la prochaine pépite du monde de la téléphonie mobile entre le OnePlus 10 Pro, le Honor Magic4, le realme GT 2, le Xiaomi 12 ou le Oppo Find X5, mais vous aimeriez connaître les différences et les points communs entre ces appareils ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre d’y voir plus clair.

Les smartphones OnePlus 10 Pro, Honor Magic4, realme GT 2, Xiaomi 12 et Oppo Find X5 ont tous été officialisés pour différents marchés peut-être encore, mais ils seront tous disponibles à priori courant mars avec au moins la possibilité de passer une précommande. Sachez aussi qu’il existe des versions Pro pour chacun, profitant d’une configuration légèrement plus musclée, mais aussi un peu plus chère, ces appareils bénéficient ainsi d’un rapport qualité prix assez remarquable. Les couleurs sont l’affaire de chacun. Pour la forme, c’est aussi un peu chacun ses goûts, mais il faut aussi reconnaître certaines lignes agréables comme celles du Oppo Find X5 au niveau de ses capteurs photo avec son dos en verre. Le realme GT 2 propose également un dessin que nous apprécions. Le Honor Magic4 arbore un cercle imposant au dos, en haut au centre qui ne laisse pas indifférent alors que le OnePlus 10 Pro a un module qui semble vouloir se prolonger sur l’un des profils alors que le Xiaomi 12 pourrait être le plus discret avec son bloc optique qui est finalement le plus compact de notre comparatif du jour. C’est lui le plus léger de la bande avec 180 grammes contre 196 pour le Find X5 d’Oppo, 199 grammes pour les realme GT 2 et Honor Magic4 et 200 grammes pour le OnePlus 10 Pro. Ce dernier fait 8,6 mm d’épaisseur, comme le realme GT 2 et le Xiaomi 12 contre 8,7 mm pour le Find X5 et 8,8 mm pour le Magic4 de Honor.

A lire aussi : les smartphones les plus puissants en 2022

Lequel est le plus puissant et qui offre la charge la plus rapide ?

Si vous cherchez la puissance brute, regardez du côté des Honor Magic4, Xiaomi 12 ou OnePlus 10 Pro qui profitent de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 contre le chipset le plus performant de l’année dernière pour les mobiles sous Android, le Snapdragon 888 installé sur le realme GT 2 et le Oppo Find X5. Leur version Pro est équipée d’un Snapdragon 8 Gen 1. Tous bénéficient d’un minimum de 8 Go de mémoire et proposent également une configuration avec 12 Go sauf pour le Oppo Find X5 qui n’est disponible qu’en version 8 Go.

Xiaomi 12 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

200,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 292,81 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 308,03 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

La plus petite capacité de batterie est sur le Xiaomi 12 qui fait 4500 mAh contre 4800 mAh pour le Honor Magic4 et le Oppo Find X5 et 5000 mAh pour les OnePlus 10 Pro et le realme GT 2. Les Magic4, Xiaomi 12 et realme GT 2 supportent la charge à 67 watts alors que les Find X5 et OnePlus 10 Pro peuvent accepter la charge à 80 watts donc plus rapide. Ils sont tous compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6 ainsi qu’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Quel est l’écran le plus remarquable ?

Si vous aimez les écrans incurvés, regardez du côté des Oppo Find X5, Honor Magic4 et du OnePlus 10 Pro, tous avec des dalles AMOLED et compatibles HDR10+ sur une base 10 bits pour un maximum de nuances de couleurs. Leurs définitions respectives sont de 1080x2400 pixels, 1224x2664 pixels et 1440x3216 pixels au maximum et une diagonale de 6,5 pouces, 6,81 pouces et 6,7 pouces. Les écrans Oppo Find X5 et Xiaomi 12 mesurent respectivement 6,62 pouces et 6,28 pouces pour des définitions de 1080x2400 pixels. Tous bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz. Notez que l’écran du Xiaomi 12 est compatible Dolby Vision.

Au moins un capteur 50 mégapixels pour chacun

Enfin, pour la configuration photo, le Find X5 embarque un capteur principal doublement stabilisé de 50 mégapixels avec un autre module de 50 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom optique 2x tandis que le Honor Magic4 dispose aussi de deux capteurs de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3,5x. Le OnePlus 10 Pro est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un secondaire de 50 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels. Le Xiaomi 12 se sert également d’un capteur de 50 mégapixels comme principal avec un objectif de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur de 5 mégapixels. Le realme GT 2 ferme la marche avec, une nouvelle fois, un capteur de 50 mégapixels et deux autres objectifs de 8 et 2 mégapixels.