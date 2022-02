Les smartphones les plus puissants en 2022 : Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 13 Pro Max, OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12, Google Pixel 6 Pro

Si pour vous, rien de mieux que la puissance pure pour faire fonctionner votre smartphone, regardez notre comparatif qui liste les modèles les plus performants actuellement disponibles ou à venir en 2022. Pour vous aider à trouver celui qui correspond à vos besoins, voici quelques éléments comparés.

Le design est un peu l’affaire de chacun, mais celui qui a la forme la plus originale est peut-être le Samsung Galaxy S22 Ultra qui s’inspire des lignes des Galaxy Notes aujourd’hui abandonnées proposant des profils inférieurs et supérieurs plats tandis qu’il a un très grand écran incurvé et qu’il dispose aussi d’un emplacement pour le stylet S Pen avec lequel il permet d’écrire, de dessiner ou de piloter à distance certaines fonctionnalités. De tous, le plus léger est le Xiaomi 12 avec 180 grammes sur la balance tandis que les autres dépassent les 200 grammes, comme le OnePlus 10 Pro, à 200 grammes, le Google Pixel 6 Pro à 210 grammes, le Galaxy S22 Ultra à 229 grammes et l’iPhone 13 Pro Max qui accuse 240 grammes sur la balance. Pourtant, c’est le plus fin de notre comparatif avec seulement 7,65 mm d’épaisseur contre 8,9 mm pour les plus épais Samsung Galaxy S22 Ultra et Google Pixel 6 Pro.

Lequel de ces smartphones Apple, Samsung, Xiaomi ou Google est le plus puissant ?

Outre le design, vous cherchez la puissance. C’est du côté de l’iPhone 13 Pro Max qu’il faut regarder puisqu’il domine les débats avec son chipset Apple A15 Bionic proposant de meilleures performances que le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 installé dans le OnePlus 10 Pro et le Xiaomi 12. Ensuite, il y a le Samsung Galaxy S22 Ultra équipé d’une puce Samsung Exynos 2200 devançant le processeur Google Tensor que l’on trouve dans le Pixel 6 Pro. Pourtant le mobile d’Apple n’a que 6 Go de mémoire vive alors que les autres sont proposés avec 8 ou 12 Go à bord. Les espaces de stockage démarrent à 128 Go au minimum pour atteindre jusqu’à 1 To pour le Samsung Galaxy S22 Ultra (un modèle exclusivement disponible sur le site du fabricant). Pour fonctionner, les Samsung, Google et OnePlus disposent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh mais c’est le OnePlus qui se recharge le plus rapidement de tous supportant la charge à 80 watts contre 45 watts pour le Galaxy S22 Ultra et 30 watts pour le mobile Google tandis que le Xiaomi 12 supporte la charge à 67 watts sur sa batterie de 4500 mAh. L’iPhone 13 Pro Max est le plus lent à se recharger puisqu’il ne prend en charge 27 watts sur sa batterie de 4352 mAh.

Lequel à l’écran le plus remarquable ?

Les iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6 Pro et OnePlus 10 Pro disposent d’un écran AMOLED 120 Hz d’une diagonale de 6,7 pouces avec une définition de 1284x2778 pixels pour le premier, 1440x3120 pixels pour le second et 1440x3216 pixels pour le dernier. L’écran du mobile Apple supporte le format Dolby Vision ce qui est aussi le cas de celui du Xiaomi 12 s’étirant sur 6,28 pouces à 120 Hz de fréquence de rafraîchissement et un taux d’échantillonnage de 480 Hz, pour la réactivité dans les jeux. Enfin, l’écran du Galaxy S22 Ultra est le plus grand mesurant 6,8 pouces en diagonale, toujours sur une dalle AMOLED de 1440x3200 pixels et 120 Hz. Ils sont tous compatibles 5G et Wi-Fi 6, voire Wi-Fi 6E, pour certains. Ils sont également tous étanches à l’eau et à la poussière.