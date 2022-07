Les trois smartphones les plus populaires en juillet 2022 : Galaxy A53, Xiaomi Redmi Note 11 et iPhone 13

Vous souhaitez vous offrir un smartphone tendance alors pourquoi ne pas craquer pour l’un des plus populaires ces derniers temps entre le Samsung Galaxy A53 5G, l’iPhone 13 ou le Xiaomi Redmi Note 11. Mais entre ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à y voir plus clair et choisir le vôtre.

Le design est un peu l’affaire de chacun mais entre les trois smartphones comparés aujourd’hui que sont le Samsung Galaxy A53 5G, l’iPhone 13 et le Xiaomi Redmi Note 11, le mobile Apple a un petit avantage grâce à des lignes particulièrement séduisantes. Son bloc d’optiques à l’arrière est relativement discret mais ceux des autres mobiles sont également appréciables avec, pour le Samsung, une partie de la coque au dos qui revient dessus lorsqu’une plaque accueille les capteurs photo du Xiaomi. C’est l’iPhone 13 qui est le plus léger avec 174 grammes contre 179 grammes pour le Redmi Note 11 et 189 grammes pour le Samsung Galaxy A53. Le mobile Apple est également le plus compact offrant une épaisseur de seulement 7,65 mm contre 8,09 pour le Samsung et 8,1 pour le Xiaomi. Ces deux derniers disposent d’une batterie de 5000 mAh contre 3227 mAh pour l’iPhone 13, un composant qui prend beaucoup de place dans le châssis des téléphones et peut expliquer l’épaisseur supplémentaire des mobiles sud-coréens et chinois.

Samsung Galaxy A53 5G acheter au meilleur prix Rakuten

339,00 € Rakuten

Amazon Marketplace 344,00 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 359,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

La puissance est du côté de la pomme

Si vous cherchez le maximum de puissance, c’est du côté de l’iPhone 13 qu’il faut regarder puisque l’appareil dispose de la puce Apple A15 Bionic contre l’Exynos 1280 installé sur le Samsung Galaxy A53 5G et le Snapdragon 680 du Xiaomi Redmi Note 11, bien derrière. On peut compter sur 4 Go de mémoire vive sur l’iPhone 13 tandis que les deux autres sont déclinés avec 4 ou 6 Go pour le Xiaomi et 6 ou 8 Go pour le Samsung, selon la configuration choisie. Le Redmi Note 11 propose un minimum de 64 Go d’espace de stockage interne supportant une carte mémoire ce qui est aussi le cas du Samsung mais qui commence à 128 Go, comme l’iPhone 13 qui n’accepte pas de carte supplémentaire mais propose jusqu’à 512 Go de mémoire. Le mobile Apple et le Samsung sont certifiés totalement étanche alors que le Redmi Note 11 ne peut officiellement que résister aux éclaboussures.

Ils sont tous stéréo. Le Xiaomi dispose d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran du Samsung alors qu’il est installé sur le profil sur le Xiaomi. Ce dernier a un port audio pour brancher un casque ce qui n’est pas le cas des deux autres. Par contre, ils sont compatibles 5G ce que n’est pas le Xiaomi. L’iPhone 13 propose un meilleur débit et une plus grande portée avec le Wi-Fi 6 que le Wi-Fi 5 proposé par les deux autres.

Xiaomi Redmi Note 11 acheter au meilleur prix Rakuten

171,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 179,96 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 195,38 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Quel écran est le plus remarquable et quelles configurations photo embarquées ?

Le plus grand écran est installé sur le Samsung Galaxy A53 5G avec une diagonale de 6,5 pouces contre 6,43 pouces pour le Xiaomi et 6,1 pouces pour le mobile Apple. Tous profitent d’une dalle AMOLED avec des noirs abyssaux et des couleurs éclatantes. La définition des écrans du Xiaomi et du Samsung sont de 1080x2400 pixels avec une meilleure lisibilité sur l’iPhone 13 puisqu’il affiche 1170x2532 pixels sur une surface plus petite. Toutefois, sa fréquence de rafraîchissement est moindre : 60 Hz contre 90 Hz pour le Xiaomi et 120 Hz pour le Samsung permettant d’avoir des défilements nettement plus fluides.

L’écran de l’iPhone 13 a toutefois l’avantage d’être compatible HDR10+ et Dolby Vision pour apprécier au mieux les contenus des plateformes de streaming.

Enfin, pour la partie photo, c’est l’iPhone 13 qui propose les plus beaux clichés avec ses deux capteurs de 12 mégapixels au dos contre une configuration de 64+12+5+5 mégapixels sur le Samsung proposant également des clichés satisfaisants alors que le Redmi Note 11 embarque une configuration de 50+8+2+2 mégapixels au dos. Pour les selfies, le Samsung a un capteur frontal de 32 mégapixels contre 13 mégapixels à l’avant du Redmi Note 11 et 12 mégapixels sur l’iPhone 13.