Les trois Smartphones populaires de Xiaomi : Redmi Note 10S, Note 10 5G et Note 10 pro

Vous envisagez de vous offrir l’un des smartphones de la marque Xiaomi parmi les plus populaires mais hésitez entre le Redmi Note 10s, le Redmi Note 10 5G et le Redmi Note 10 Pro ? Voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous aider à y voir plus clair et à faire votre choix.

Si vous cherchez le mobile le plus léger de notre comparatif du jour, sachez qu’il s’agit du Redmi Note 10S avec ses 179 grammes sur la balance contre 190 grammes pour le Redmi Note 10 5G et 193 grammes pour le Redmi Note 10 Pro. Pourtant, c’est ce dernier qui est le plus fin avec 8,1 mm d’épaisseur contre, respectivement 8,29 et 8,92 mm pour les Redmi Note 10S et Redmi Note 10 5G. Tous sont déclinés en différentes couleurs que chacun peut choisir selon ses propres goûts. Le Redmi Note 10 Pro et le 10S sont certifiés IP53 ce qui signifie qu’ils peuvent résister à des éclaboussures. Tous profitent d’un émetteur infrarouge sur le profil supérieur pour en faire des télécommandes universelles et sur le côté gauche, il y a un lecteur d’empreinte digitale.

Un large écran pour bien voir

L’écran le plus grand est installé sur le Redmi Note 10 Pro avec une surface d’affichage AMOLED qui mesure 6,67 pouces contre 6,5 pouces pour les Redmi Note 10 5G et 6,43 pouces pour le Redmi Note 10S avec une dalle LCD. Ils affichent tous une définition de 1080x2400 pixels mais seul le Redmi Note 10 Pro profite d’une dalle à 120 Hz contre 90 Hz pour le Redmi Note 10S et 60 Hz pour le Redmi Note 10 5G. Ce dernier est le seul à bénéficier d’un accès aux réseaux 5G alors que les autres sont limités à la 4G.

Tous sont Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth et proposent une prise audio jack 3,5 mm pour brancher directement un casque.

Ces trois mobiles Xiaomi offrent une autonomie intéressante s’appuyant sur des batteries de 5000 mAh ou 5020 mAh avec la possibilité d’une charge à 33 watts pour les Redmi Note 10 Pro 10S tandis que le Redmi Note 10 5G se charge à 18 watts, donc moins rapidement.

Lequel offre le plus de puissance et fait de belles photos ?

Le mobile le plus performant de notre comparatif du jour est le Redmi Note 10 Pro avec sa puce Qualcomm Snapdragon 732G suivi par le Redmi Note 10 5G avec son chipset Mediatek Dimensity 700 pour finir avec le Redmi Note 10S embarquant un processeur Mediatek Helio G95. Ils sont déclinés avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et proposent un minimum de 64 Go d’espace de stockage.

Enfin, concernant la configuration photo, le Redmi Note 10 Pro est équipé de 108+8+5+2 mégapixels au dos avec un capteur à selfie de 16 mégapixels dont l’ensemble doit proposer des clichés plus réussis que sur le Redmi Note 10S embarquant 64+8+2+2 mégapixels au dos et 13 mégapixels à l’avant. Le Redmi Note 10 5G dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels accompagné de deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun.