Les trois smartphones populaires de Xiaomi : Redmi Note 11, Xiaomi 11T et Redmi Note 10 Pro

Vous aimeriez vous offrir l’un des derniers smartphones de la marque Xiaomi mais hésitez entre le Redmi Note 11, le Xiaomi 11T et le Redmi Note 10 Pro ? Voici quelques éléments de comparaison entre ces trois appareils pour vous aider à choisir celui qui est vraiment fait pour vous.

Les trois smartphones comparés aujourd’hui proposent des designs plutôt conventionnels avec des blocs optiques à l’arrière qui se veulent relativement discrets. Ils sont déclinés en plusieurs couleurs parmi lesquelles chacun peut trouver celle qui lui correspond. C’est le Redmi Note 11 qui est le plus léger mais aussi le plus compact avec un poids de 179 grammes contre 193 grammes pour le Redmi Note 10 Pro et 203 grammes pour le Xiaomi 11T. Il fait 8,09 mm d’épaisseur contre 8,1 mm pour le Redmi Note 10 Pro et 8,8 mm pour le moins fin, le Xiaomi 11T. Tous disposent d’une batterie de 5000 mAh mais c’est le 11T qui se charge plus rapidement que les autres avec le support d’une puissance à 66 watts contre 33 watts.

Trois écrans AMOLED mais un sort du lot

Les deux smartphones Xiaomi 11T et Redmi Note 10 Pro proposent la même taille d’écran mais également la même technologie d’affichage, soit une dalle AMOLED sur 6,67 pouces et une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran du 11T est plus remarquable toutefois car il est compatible HDR10+ et Dolby Vision pour ceux qui apprécie les films et les séries et pourront ainsi profiter de noirs extrêmement profonds et de couleurs aussi fidèles que possible. Il propose également du Wi-Fi 6 là où les deux autres offrent du Wi-Fi 5, moins performant à la fois en termes de débit qu’en portée. C’est aussi le seul à être compatible 5G mais tous sont NFC et Bluetooth avec la possibilité d’insérer deux cartes SIM. Tous embarquent également un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle avec l’application correspondante pour piloter une télévision, un lecteur DVD, par exemple. Ils sont protégés contre les éclaboussures mais pas étanches.

Quelles performances et quelles configurations photo ?

La puissance de calcul est du côté du Xiaomi 11T avec son processeur MediaTek Dimensity 1200 contre le Snapdragon 732G du Redmi Note 10 Pro et le Snapdragon 680 du Redmi Note 11. Plusieurs capacités de mémoire vive sont proposées mais seul le Redmi Note 11 peut supporter l’ajout de carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne de l’appareil. Le Redmi Note 11 commence à 64 Go, comme le Redmi Note 10 Pro alors que le 11T propose un minimum de 128 Go.

Enfin, pour les photos, les Redmi Note 10 Pro et 11T dispose d’une configuration similaire avec un capteur principal de 108 mégapixels installé et associé à un objectif de 8 mégapixels pour le grand-angle et un dernier capteur de 5 mégapixels mais le Redmi Note 10 Pro propose, en plus, un capteur de 2 mégapixels. Tous les deux profitent d’un objectif de 16 mégapixels à l’avant. Pour le Redmi Note 11, Xiaomi a intégré un capteur de 50 mégapixels, un module de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et deux capteurs de 2 mégapixels chacun. Pour les selfies, il faut compter sur un capteur de 13 mégapixels installé au niveau du poinçon.