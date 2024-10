Pas besoins de 200 mégapixels, ces smartphones proposent une meilleure qualité de photo

Le Xiaomi 14 Ultra est équipé de quatre capteurs arrière de 50 mégapixels chacun, démontrant une approche axée sur la polyvalence. Le capteur principal, un modèle de 1 pouce stabilisé optiquement et bénéficiant d'une ouverture variable, promet des performances solides en basse lumière. Ce type de capteur capture davantage de lumière et de détails, garantissant ainsi des images nettes et bien exposées. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, idéal pour des paysages étendus, et de deux téléobjectifs de même résolution, permettant respectivement un zoom optique 3,2x et 5x. Ces téléobjectifs sont parfaits pour photographier des sujets éloignés sans perte de qualité. Cette configuration est optimisée par Leica, ce qui assure une colorimétrie et une gestion des contrastes particulièrement travaillées. Plusieurs modes d’image sont ainsi proposés pour coller avec différents styles photographiques.

À l’avant, le Xiaomi propose un capteur à selfie de 32 mégapixels, suffisant pour obtenir des autoportraits détaillés.

Des modes Portrait exclusifs, avec le Studio Harcourt

Le Honor 200 Pro, quant à lui, se distingue par un partenariat avec Studio Harcourt, spécialisé dans les portraits. On peut ainsi choisir entre les 3 modes proposés : classique, couleur ou vibrant. Ces modes offrent la possibilité de capturer des images avec l’élégance artistique et la finesse professionnelle de Harcourt, spécifiquement pour les portraits. Techniquement, ce téléphone est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (modèle H9000) qui se concentre sur une restitution fidèle des détails. Il est accompagné d’un téléobjectif de 50 mégapixels pour les zooms optiques et d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels qui fait également office de capteur macro, permettant de capturer des clichés rapprochés de très bonne qualité. Pour les amateurs de selfies, Honor propose une caméra frontale impressionnante de 50 mégapixels, associée à un capteur 3D pour la reconnaissance faciale.

Cette configuration, enrichie par les modes de portrait Harcourt, est conçue pour ceux qui cherchent des photos de type studio avec un flou d’arrière-plan maîtrisé.

Une configuration plus classique mais cohérente

Enfin, le OnePlus 12 mise sur une combinaison plus classique mais efficace. Son capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement offre une base solide pour la plupart des prises de vue, tandis que le capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels élargit le champ de vision pour les paysages et les photos de groupe. Le téléobjectif de 64 mégapixels propose un zoom optique 3x, moins poussé que celui du Xiaomi mais suffisant pour des scènes plus éloignées. À l’avant, on retrouve un capteur à selfie de 32 mégapixels similaire à celui du Xiaomi. Cette configuration se concentre sur la polyvalence et l’efficacité pour des clichés de qualité dans la plupart des situations.

En termes de performances globales, le Xiaomi 14 Ultra se démarque grâce à ses quatre capteurs de haute résolution et son optimisation par Leica, ce qui le place en tête pour la qualité d’image et la flexibilité de prise de vue. Le Honor 200 Pro arrive ensuite, se distinguant par son capteur avant ultra-détaillé et ses modes portrait uniques. Le OnePlus 12 complète le podium avec un ensemble plus classique mais bien équilibré, idéal pour un usage général.