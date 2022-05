Quel smartphone à moins de 200 euros choisir en mai 2022 ? Redmi Note 11, Redmi Note 10s, Realme 8, Galaxy A13

Si vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone mais que votre budget est limité à 200 €, nous avons sélectionné pour vous les Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 10S, realme 8 et Samsung Galaxy A13. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider.

Les designs des quatre smartphones comparés dans cet article sont assez conventionnels. Les Xiaomi et realme proposent des blocs d’optiques assez discrets mais le plus épuré de tous reste celui du Galaxy A13 de Samsung qui propose des capteurs à fleur de coque pour un excellent rendu. Le plus fin est le realme 8 avec 7,99 mm d’épaisseur suivi par le Redmi Note 11 avec 8,09 mm puis le Redmi Note 10S avec 8,29 mm et le Galaxy A13 avec 8,8 mm. Le plus lourd est le Samsung avec 195 grammes suivi par le Redmi Note 11 avec 179 grammes puis le Redmi Note 10S avec 178,8 grammes et pour finir le realme 8 avec 177 grammes. Tous bénéficient d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh. Cependant, les Redmi Note 11, Redmi Note 10S se chargent plus rapidement que les autres supportant la charge à 33 watts alors que le realme 8 mettra à peine plus de temps profitant d’une charge à 30 watts contre seulement 15 watts pour le Samsung qui est le plus long à recharger complètement.

Quel smartphone offre les meilleures performances ?

Si vous cherchez le mobile qui offre le plus de puissance parmi notre sélection, c’est le Samsung Galaxy A13 qui domine légèrement les débats, suivi de près par les Redmi Note 10S et realme 8 qui disposent du même chipset, un MediaTek Helio G95 associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive suivi par le Redmi Note 11 avec son processeur Qualcomm Snapdragon 680 et 4 ou 6 Go de mémoire vive. Les Redmi Note 10S, Redmi Note 11 et Galaxy A13 proposent un minimum de 64 Go de mémoire de stockage, ces deux derniers pouvant accepter une carte mémoire ce qui n’est pas le cas des autres. En termes de connectivité, ils sont tous compatibles 4G et proposent du Wi-Fi 5 802.11 ac ainsi que du NFC pour le paiement sans contact et l’appairage instantané avec des appareils compatibles. Ils ont tous un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Le lecteur d’empreinte est installé sur le profil, au niveau du bouton de mise en veille sur le Redmi Note 10S, le Redmi Note 11 et le Samsung Galaxy A13 alors qu’il est sous l’écran sur le realme 8. Le Redmi Note 11 propose un son stéréo, mono chez les autres. Les deux mobiles Xiaomi profitent d’un émetteur infrarouge pour les transformer en télécommande universelle et ils sont certifiés protégés contre les éclaboussures.

Lequel a le plus bel écran et la meilleure configuration photo ?

L’écran le plus remarquable est installé sur le Redmi Note 11 de Xiaomi puisqu’il dispose d’une dalle AMOLED de 6,43 pouces en diagonale affichant une définition de 1080x2400 pixels et ayant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz alors que les autres sont limités à 60 Hz comme le Redmi Note 10S qui est pourtant doté d’une dalle AMOLED de 6,43 pouces aussi. L’écran du realme 8 s’appuie sur une dalle AMOLED de qualité à 60 Hz sur 6,4 pouces. Enfin, le Samsung Galaxy A13 a un écran LCD, moins gratifiant sur 6,6 pouces en diagonale à 60 Hz. Pour la partie photo, budget limité ne veut pas dire moins de capteurs photo. Les Redmi Note 10S et realme 8 ont exactement la même configuration à l’arrière soit 64+8+2+2 mégapixels contre un bloc de 50+8+2+2 mégapixels sur le Redmi Note 11 et 50+5+2+2 mégapixels sur le Samsung Galaxy A13. Les Redmi Note 10S et Redmi Note 11 partagent le même capteur à selfie, un 13 mégapixels à l’avant et les realme 8 et Samsung Galaxy A13 disposent d’un objectif de 8 mégapixels pour se prendre soi-même en photo.