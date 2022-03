Quel Smartphone POCO acheter : Poco X4 pro, X3 pro, Poco M4 Pro, M3 pro ou Poco F3 ?

Vous souhaitez vous offrir un smartphone Poco mais hésitez entre le Poco X4 Pro, le Poco 3 Pro, le Poco M4 Pro, le Poco M3 Pro ou le Poco F3 ? Voici quelques éléments de comparaison croisés vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Chez Poco, on aime la couleur. En effet, tous les mobiles Poco sont déclinés en plusieurs coloris, souvent noir, blanc, bleu ou gris voire jaune. Le bloc optique le plus discret est installé sur le Poco F3 alors qu’au contraire les capteurs photo du Poco X4 Pro sont particulièrement mis à l’honneur avec une large bande noire qui fait presque la totalité de la largeur de l’appareil. Des cinq mobiles comparés aujourd’hui, le plus léger est le Poco M4 Pro avec 179 grammes sur la balance suivi par le Poco M3 Pro qui fait 190 grammes, puis le Poco F3 avec 196 grammes, puis le Poco X4 Pro avec 205 grammes et pour finir avec le Poco X3 Pro avec 215 grammes. Le plus fin est aussi le Poco F3 avec seulement 7,8 mm alors que le plus épais est le Poco X3 Pro avec 9,4 mm de profil. Notez que le mobile le plus compact, donc, celui qui prend le moins de place dans la poche, est le Poco M4 Pro.

Xiaomi Poco F3 acheter au meilleur prix Rakuten

269,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 285,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 309,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Quel écran est le plus remarquable ?

Les Poco X3 Pro, Poco F3 et Poco X4 Pro proposent un écran de 6,67 pouces mais alors que le premier dispose d’une dalle LCD, les deux autres sont équipés d’une dalle AMOLED, bien plus qualitative. Tous affichent une définition de 1080x2400 pixels avec une compatibilité HDR10+ pour le Poco F3, idéal pour regarder des films et des séries. Ils bénéficient tous les trois d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin de proposer des défilements fluides. L’écran du Poco F3 est donc le plus remarquable. Après, le Poco M4 Pro profite d’un écran AMOLED sur 6,43 pouces 1080x2400 pixels rafraîchit à 90 Hz. C’est aussi le cas de la surface d’affichage du Poco M3 Pro qui utilise une dalle LCD, comme le Poco X3 Pro, sur 6,5 pouces. Les Poco M3 Pro, Poco F3 et Poco X4 Pro sont compatibles 5G alors que les autres sont limités à la 4G. Ils sont tous NFC et embarquent un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Tous supportent deux cartes SIM et seul le Poco F3 n’a pas de port audio jack pour brancher un casque. Notez également la présence d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle, sur tous les modèles comparés aujourd’hui.

Xiaomi Poco M4 Pro acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

185,00 € Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 192,00 € acheter Amazon Marketplace

Rakuten 194,81 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Lequel est le plus puissant ?

En termes de puissance, celui qui offre les meilleures performances, c’est le Poco F3 avec son chipset Qualcomm Snapdragon 870 suivi par le Poco X3 Pro avec son Snapdragon 860. Ensuite, il y a le Poco X4 Pro disposant d’une puce Snapdragon 695 puis le Poco M3 Pro avec son processeur MediaTek Dimensity 700 et pour finir le Poco M4 Pro avec sa puce MediaTek Helio G96. Il y a plus ou moins de mémoire vive dans chacun, selon la configuration choisie et presque tous, sauf le Poco F3 peuvent accepter une carte mémoire supplémentaire.

La plus grande batterie est installée dans le Poco X3 Pro avec 5160 mAh de capacité contre 5000 mAh pour les Poco M3 Pro, Poco M4 Pro et Poco X4 Pro alors que le Poco F3 dispose d’une batterie de 4520 mAh. Celui qui se charge le plus rapidement est le Poco X4 Pro avec le support d’une puissance de 67 watts contre 33 watts pour les Poco M4 Pro, Poco F3 et Poco X3 Pro tandis que le Poco M3 Pro est limité à 18 watts. Aucun ne supporte la charge sans fil.

Xiaomi Poco X3 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

235,99 € Rakuten

Amazon Marketplace 289,99 € acheter Amazon Marketplace

Amazon 299,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Des configurations photo bien différentes

Enfin, pour les configurations photo, il y a le choix puisque les mobiles Poco sont particulièrement équipés. Le plus complet est le Poco X3 Pro avec 48+8+2+2 mégapixels à l’arrière. Le Poco M3 Pro est presque identique mais sans le capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, soit 48+2+2 mégapixels. Le Poco F3 utilise aussi le capteur principal de 48 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un dernier capteur de 5 mégapixels. Le Poco M4 Pro profite d’un capteur de 64 mégapixels comme principal et deux autres capteurs de 8 et 2 mégapixels. C’est aussi le cas du Poco X4 Pro mais avec, cette fois un capteur de 108 mégapixels comme module de base. Les Poco X4 Pro et Poco M4 Pro partagent un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Il s’agit d’un objectif de 20 mégapixels pour les Poco X3 Pro et Poco F3 tandis que le Poco M3 Pro dispose d’un capteur de 8 mégapixels pour se prendre en selfie.