Quel Smartphone Xiaomi pas cher acheter en juin 2022 ? ( Poco X4 Pro, Xiaomi Redmi Note 11S, Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro ou Poco M4 pro 5G)

Votre budget est limité et vous hésitez pour vous offrir un nouveau smartphone Xiaomi ? Nous avons sélectionné pour vous les Xiaomi Redmi Note 11S, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Poco X4 Pro et Poco M4 Pro 5G. Mais lequel est vraiment fait vous ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à choisir le vôtre.

Les modèles Redmi Note et Poco sont assez proches les uns des autres et ils partagent ainsi plusieurs éléments. Par exemple, en matière de design et de dimensions, les Poco X4 Pro et Redmi Note 11 Pro sont identiques. C’est la même chose pour les Redmi Note 11S et Redmi Note 11 qui ont aussi le même poids, soit 179 grammes contre 202 grammes pour les deux précédents. Le Poco M4 Pro est légèrement plus petit que le Poco X4 Pro et plus léger avec 195 grammes. Les blocs d’optiques des modèles Poco sont nettement plus visibles que ceux des Redmi Note 11. Ils ont tous une batterie d’une capacité de 5000 mAh. La différence se fait au niveau de la puissance de charge supportée. Les Poco X4 Pro et Redmi Note 11 Pro supportent 67 watts donc se chargent plus rapidement que les Redmi Note 11S, Redmi Note 11 et Poco M4 Pro qui acceptent 33 watts. Aucun ne peut se recharger sans fil.

De grands écrans fréquemment rafraîchis

Le Poco X4 Pro et le Redmi Note 11 Pro sont équipés du même écran, soit une surface AMOLED sur 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 360 Hz. Les Redmi Note 11S et Redmi Note 11 partagent le même écran également, une dalle AMOLED sur 6,43 pouces 90 Hz. C’est aussi la fréquence proposée par le Poco M4 Pro mais sur un écran LCD de 6,6 pouces. Toutefois, il a un très léger avantage par rapport aux deux précédents puisqu’il profite d’un taux d’échantillonnage de 240 Hz contre 180 Hz ce qui permet d’offrir une meilleure réactivité dans les jeux. Le Poco X4 Pro diffère du Redmi Note 11 Pro par sa compatibilité avec les réseaux 5G ce qui est aussi le cas du Poco M4 Pro. Les Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S et Redmi Note 11 sont limités à la 4G. Tous sont Wi-Fi 5, Bluetooth et NFC. Ils proposent tous un port audio jack 3,5 mm et une carte mémoire micro SD. Le son est stéréo et ils embarquent tous un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles. Les Redmi Note sont certifiés IP53.

Quelles performances et configurations pour les photos

Les meilleures performances sont délivrées par le Poco X4 Pro avec son chipset Snapdragon 695 suivi par le Poco M4 Pro avec sa puce MediaTek Dimensity 810 puis par les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11S qui partagent un MediaTek Helio G96 et pour finir avec le Redmi Note 11 embarquant un Snapdragon 680. Ils sont proposés avec plus ou moins de capacité en mémoire vive et de stockage à partir de 64 Go.

Enfin, pour les photos, les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11S sont équipés de la même configuration, soit 108+8+2+2 mégapixels à l’arrière, ce qui est presque le cas du Redmi Note 11 utilisant un module principal de 50 mégapixels et les trois autres mêmes capteurs. C’est aussi un capteur de 50 mégapixels qui est installé à l’arrière du Poco M4 Pro associé à un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le Poco X4 Pro dispose d’une configuration de 108+8+2 mégapixels au dos, presque comme le Redmi Note 11 Pro. À l’avant, il y a un capteur de 16 mégapixels sur les Poco X4 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro et Poco M4 Pro tandis que le Redmi Note 11 dispose d’un module de 13 mégapixels.