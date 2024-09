Quelles différences entre l’iPhone 16 Pro Max et l’iPhone 15 Pro Max ?

L'iPhone 16 Pro Max est légèrement plus grand que l'iPhone 15 Pro Max, avec une hauteur de 163 mm contre 159,9 mm, et une largeur de 77,6 mm contre 76,7 mm. L'épaisseur reste identique à 8,25 mm, mais le poids augmente légèrement de 221 grammes pour l'iPhone 15 Pro Max à 227 grammes pour l'iPhone 16 Pro Max. Les deux modèles partagent un design similaire, avec des capteurs photo organisés dans un carré en haut à gauche du dos de l'appareil. Cependant, l'iPhone 16 Pro Max introduit un nouveau bouton dédié à certaines fonctions de l'appareil photo et conserve le bouton Action, comme sur les modèles précédents. Les deux appareils sont dotés d'un cadre en titane, mais l'iPhone 16 Pro Max offre une nouvelle couleur « sable » en plus des coloris noir, blanc, et naturel.

Quelles différences entre les deux écrans ?

L'iPhone 16 Pro Max dispose d'un écran légèrement plus grand de 6,9 pouces, contre 6,7 pouces en diagonale pour l'iPhone 15 Pro Max. Bien que les deux modèles d'Apple soient équipés d'écrans AMOLED offrant une luminosité maximale de 2000 cd/m² et prenant en charge HDR10+ et Dolby Vision, l'iPhone 16 Pro Max a une définition légèrement supérieure de 1320x2868 pixels par rapport aux 1290x2796 pixels de l'iPhone 15 Pro Max. La fréquence de rafraîchissement maximale reste la même à 120 Hz, de même que le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz.

Concernant les performances, ils sont différents. En effet, l'amélioration significative de l'iPhone 16 Pro Max réside dans son processeur. Il est ainsi équipé de la puce Apple A18 Pro, offrant potentiellement de meilleures performances par rapport à l'Apple A17 Pro de l'iPhone 15 Pro Max (+35% selon Apple). Les deux modèles disposent de 8 Go de mémoire vive (RAM) et de plusieurs options de stockage interne (256 Go, 512 Go, ou 1 To), sans possibilité d'extension via micro SD.

Y a-t-il des différences en matière de capteurs photo ?

Les deux modèles proposent un ensemble similaire de capteurs photo, mais l'iPhone 16 Pro Max se distingue avec un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, contre seulement 12 mégapixels pour l'iPhone 15 Pro Max. Les autres capteurs sont identiques : un principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x, et un autre téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 5x, tous stabilisés optiquement. Le capteur à selfie est de 12 mégapixels pour les deux modèles.

Concernant l’autonomie, les deux iPhone disposent d'une batterie de 4422 mAh et prennent en charge une charge rapide jusqu'à 27 watts, ainsi que la charge sans fil et inversée. L’iPhone 16 Pro Max peut cependant se recharger plus rapidement que son prédécesseur.