Quels sont les meilleurs Smartphones Xiaomi à moins de 300€ en 2022 ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone de la marque Xiaomi mais votre budget est limité à 300 ? Quel serait le meilleur mobile pour vous entre le Redmi Note 10 Pro, le 11 Lite 5G NE, le Poco X3 Pro ou le Poco F3 ? Voici quelques éléments comparés qui devraient vous permettre de faire votre choix.

Si vous aimez les reflets et les couleurs, regardez du côté des Xiaomi 11 Lite 5G NE et Redmi Note 10 Pro alors que les Poco F3 et Poco X3 Pro proposent aussi des couleurs intéressantes, mais plus sobres. Des quatre appareils comparés aujourd’hui, c’est le Xiaomi 11 Lite 5G NE qui est le plus léger avec 158 grammes contre les 215 grammes du lourd Poco X3 Pro, les deux autres étant d’un peu moins de 200 grammes. C’est aussi le Xiaomi 11 Lite 5G NE qui est le plus fin avec seulement 6,81 mm d’épaisseur alors que le Poco F3 mesure 7,8 mm, le Redmi Note 10 Pro fait 8,1 mm et le Poco X3 Pro propose un profil de 9,4 mm. Tous disposent d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Lequel a le meilleur écran ?

Les écrans des Redmi Note 10 Pro et Poco F3 sont presque identiques s’appuyant sur une dalle AMOLED mesurant 6,67 pouces sur une définition de 1080x2400 pixels compatible HDR10 et rafraîchit à 120 Hz. C’est aussi le cas de l’écran du Poco X3 Pro mais sur une dalle LCD, moins qualitative en termes de rendu des couleurs, de contraste et de niveau de noirs. L’écran du Xiaomi 11 Lite 5G NE est de type AMOLED sur 6,5 pouces, donc un peu plus petit que les autres et rafraîchit à 90 Hz. Le mobile est compatible 5G et Wi-Fi 6, comme le Poco F3 alors que les deux autres sont limités à la 4G et au Wi-Fi 5. Ils sont tous NFC. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil des Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro et Poco F3 alors qu’il est sous l’écran sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Lequel est le plus puissant et le plus connecté ?

Si vous cherchez les performances, regardez du côté du Poco F3 avec son chipset Qualcomm Snapdragon 870 qui surpasse le Snapdragon 860 du Poco X3 Pro lui-même étant au-dessus du Snapdragon 778G installé dans le Xiaomi 11 Lite 5G NE et du Snapdragon 732G intégré au sein du Redmi Note 10 Pro. Celui qui embarque la plus grosse batterie est le Poco X3 Pro, ayant une capacité de 5160 mAh contre 5020 mAh embarqués sur le Redmi Note 10 Pro, 4520 mAh sur le Poco F3 et 4250 mAh sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Tous supportent la charge à 33 watts et aucun ne profite de la charge sans fil.

Pour la partie photo, le Redmi Note 10 Pro dispose d’une configuration de 108+8+5+2 mégapixels et d’un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Il est suivi par le Xiaomi 11 Lite 5G NE avec 64+8+5 mégapixels au dos et un objectif de 20 mégapixels en position frontale. Le Poco X3 Pro propose des blocs de 48+8+2+2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 20 mégapixels devant ce qui est aussi le cas du Poco F3 mais avec 48+8+5 mégapixels dans le dos.

