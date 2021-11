Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S21 à prix cassés pour le Black Friday : lequel acheter ?

Actuellement, les prix sont en baisse sur les smartphones de la marque Samsung et plus particulièrement sur les modèles Galaxy A52s 5G, Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S21. Mais entre ceux-ci, lequel choisir ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider dans votre choix.

Samsung propose de nombreux smartphones qui sont très intéressants et profitent d’une surcouche logicielle qui est très agréable à prendre en main et peut rendre beaucoup de services dans la vie de tous les jours. Ainsi, les modèles Galaxy A52s 5G, Galaxy S20 FE et Galaxy S21 bénéficient actuellement d’une baisse de prix ce qui les rend extrêmement attractifs. Des trois, c’est le Galaxy S21 qui est le plus léger avec seulement 169 grammes sur la balance contre 190 grammes pour le Galaxy S20 FE 5G et 189 grammes pour le Galaxy A52s 5G. Tous profitent d’une certification IP67 ou IP68 ce qui les rend totalement étanche à l’eau douce et à la poussière.

Chez Samsung, on aime l’AMOLED

L’écran des Galaxy A52s 5G et Galaxy S20 FE 5G s’appuient sur une dalle AMOLED proposant un très haut niveau de contraste et des couleurs vives mesurant 6,5 pouces en diagonale avec une définition 1080x2400 pixels et profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides. C’est aussi le cas du Galaxy S21 mais sur une surface légèrement plus petite car de 6,2 pouces en diagonale. Notez la compatibilité avec la norme HDR10+ de ce dernier.

Les trois appareils sont compatibles avec la 5G et les Galaxy S21 et Galaxy S20 FE 5G sont compatibles Wi-Fi 6 proposant de meilleures performances pour des débits plus importants et une meilleure portée que le Wi-Fi 5. Par contre, le Galaxy A52s 5G dispose d’une prise audio jack ce qui n’est pas le cas des deux autres. Tous sont équipés d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Les performances et les configurations photo comparées

Le plus performant des trois smartphones de notre comparatif du jour est le Galaxy S21 embarquant une puce Samsung Exynos 2100 devançant le Galaxy S20 FE 55G avec son chipset Qualcomm Snapdragon 865 suivi par le Galaxy A52s 5G qui dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 778G qui offre de bonnes performances. Ils sont proposés avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage d’un minimum de 128 Go malheureusement non extensibles. Pour profiter de plus, il faut passer par les services de stockage en ligne.

Enfin, pour la configuration photo, le Galaxy A52s 5G est équipé de 64+12+5+5 mégapixels avec un capteur de 32 mégapixels à l’avant, comme le Galaxy S20 FE 5G qui a, dans son dos, des capteurs de 12+12+8 mégapixels. C’est le Galaxy S21 qui produit les plus beaux clichés avec ses capteurs 64+12+12 mégapixels et son objectif de 10 mégapixels installés derrière le poinçon sous l’écran.