Soldes : les meilleures offres pour un Smartphone à moins de 200€ (Xiaomi Redmi Note 11, Galaxy A13, Poco M4 Pro, Realme 9i et Honor X7)

Profitez des meilleures offres pour les smartphones les plus abordables mais si vous hésitez entre le Samsung Galaxy A13, le Xiaomi Redmi Note 11, le Poco M4 Pro, le realme 9i et le Honor X7, voici quelques éléments comparés qui devraient vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Les designs des modèles comparés dans cet article sont assez conventionnels avec des formes arrondies sur les profils afin de profiter d’une bonne prise en main. Le bloc d’optiques le plus discret est installé sur le Samsung Galaxy A13 puisque les capteurs photo dépassent à peine du reste du dos totalement plat. Au contraire, le Poco M4 Pro propose une large bande à l’arrière avec les capteurs positionnés dans le coin supérieur gauche. Les Redmi Note 11 et Poco M4 Pro ont exactement les mêmes dimensions avec un poids de 179 grammes ce qui en fait les plus légers de ce comparatif contre 190 grammes pour le realme 9i, 195 grammes pour le Samsung Galaxy A13 et 198 grammes pour le Honor X7. Les plus fins sont les Redmi Note 11 et le Poco M4 Pro avec 8,09 mm d’épaisseur contre le plus épais, le Samsung Galaxy A13 mesurant 8,8 mm de profil.

Des compromis entre la taille et la qualité de l’écran sont à faire

Les Poco M4 Pro et Redmi Note 11 de Xiaomi ont le même écran qui est le plus remarquable de ce comparatif étant donné qu’il s’agit d’une dalle AMOLED sur 6,43 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Les autres ont une dalle LCD, moins qualitative. L’écran du Samsung et du realme 9i ont une diagonale de 6,6 pouces avec une fréquence de 90 Hz pour le deuxième et de 60 Hz pour le premier. Le Honor X7 dispose d’une surface d’affichage de 6,74 pouces donc la plus grande mais aussi sur une dalle LCD. Sa définition est plus faible, 720x1600 pixels ce qui implique une moins bonne lisibilité que sur les autres écrans. Sa fréquence est de 90 Hz malgré tout. Tous sont compatibles 4G et proposent du Wi-Fi 5. Seul le Honor X7 n’est pas NFC. Tous disposent d’une prise audio jack pour brancher un casque. Les Poco M4 Pro et Redmi Note 11 sont dotés d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Des chipsets suffisants et des batteries endurantes

Le smartphone qui doit offrir les meilleures performances est le Samsung Galaxy A13 avec son processeur MediaTek Dimensity 700 suivi par le Poco M4 Pro avec son chipset MediaTek Helio G96 puis par les Xiaomi Redmi Note 11, realme 9i et Honor X7 qui se partagent la puce Qualcomm Snapdragon 680. Tous peuvent accueillir une carte mémoire micro SD pour étendre leur capacité de stockage. Ils embarquent tous une batterie de 5000 mAh. Les Redmi Note 11, Poco M4 Pro et realme 9i peuvent supporter la charge à 33 watts contre 22,5 watts pour le Honor et 15 watts seulement pour le Galaxy A13 qui se recharge le moins rapidement. Enfin, pour la configuration photo, le Honor X7 et le Samsung Galaxy A13 proposent des modules secondaires de 5+2+2 mégapixels avec un capteur principal de 48 mégapixels pour le premier et de 50 mégapixels pour le deuxième. Le Redmi Note 11 propose une configuration de 50+8+2+2 mégapixels au dos alors que le realme 9i s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels aussi et deux modules de 2 mégapixels chacun. Le Poco M4 Pro est équipé d’un objectif de 64 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et d’un dernier capteur de 2 mégapixels.

