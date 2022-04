Top 5 des Smartphones Xiaomi 5G à moins de 300€ en 2022 !

Vous aimeriez vous offrir un smartphone de la marque Xiaomi mais votre budget est limité à 300 € ? Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles qui correspondent et valent le coup. Mais entre le Redmi Note 10 5G, le Redmi Note 10 Pro, le Redmi Note 11 Pro 5G, le Poco X4 Pro et le Poco M4 Pro, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider.

Les smartphones de la série Redmi Note sont déclinés en plusieurs coloris dont le bleu clair, le bronze ou le gris, par exemple alors que les Poco sont proposés en jaune, bleu ou noir. Des cinq mobiles comparés aujourd’hui, le plus lourd est le Poco X4 Pro avec 205 grammes sur la balance suivi par le Redmi Note 11 Pro 5G qui fait 202 grammes puis le Redmi Note 10 Pro avec 193 grammes puis le Redmi Note 10 5G avec 190 grammes et pour finir avec le Poco M4 Pro 4G avec 179 grammes. C’est aussi le plus fin puisqu’il ne fait que 8,09 mm d’épaisseur contre 8,92 mm pour le plus épais, le Redmi Note 10 5G. Si vous cherchez un bloc d’optiques à l’arrière qui soit le plus discret possible, regardez du côté des modèles Redmi Note car les Poco ont des îlots qui occupent en apparence toute la largeur ou presque de l’appareil. Pas de jaloux concernant la capacité de la batterie puisqu’ils disposent tous de 5000 mAh. Par contre, ils ne se rechargent pas à la même vitesse. Les plus rapides sont les Poco X4 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G supportant la charge à 67 watts contre 33 watts pour les Poco M4 Pro et Redmi Note 10 Pro et seulement 18 watts pour le Redmi Note 10 5G.

Lequel offre le plus de performances et quelle est la connectivité disponible ?

Si vous cherchez un maximum de puissance, ce sont les Poco X4 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G qui offrent les meilleures performances avec leur chipset Snapdragon 695 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. Ils sont suivis par le Redmi Note 10 Pro avec son processeur Snapdragon 732G avec aussi 6 ou 8 Go de RAM puis le Redmi Note 10 5G avec sa puce MediaTek Dimensity 700 avec 4 Go de mémoire vive et pour finir le Poco M4 Pro avec son chipset MediaTek Helio G96 et 6 ou 8 Go de RAM. Sachez qu’il est possible d’utiliser de la mémoire de stockage en tant que mémoire vive afin d’optimiser les temps de chargement et globalement les performances. Seuls les Redmi Note 10 Pro et Poco M4 Pro n’ont pas accès à la 5G. Les autres sont compatibles et proposent également du Wi-Fi. Ils sont tous compatibles NFC et proposent un port audio jack 3,5 mm. Ils supportent tous deux cartes SIM. Les Redmi Note 11 Pro 5G, Poco M4 Pro et Poco X4 Pro peuvent accepter une carte mémoire de stockage. Ils ont tous un émetteur infrarouge sur la tranche supérieure pour en faire une télécommande universelle. Les lecteurs d’empreinte digitale sont installés sur le profil.

Des écrans AMOLED à 120 Hz et des configurations photos musclées

Les plus grands écrans sont proposés sur le Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G et Poco X4 Pro avec une surface AMOLED sur 6,67 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ils offrent un taux d’échantillonnage de 360 Hz, pratique et assez réactif pour les jeux vidéo. L’écran du Redmi Note 10 5G mesure 6,5 pouces sur une dalle LCD, moins qualitative et rafraîchit à seulement 90 Hz ce qui est aussi le cas de l’écran du Poco M4 Pro mais sur une dalle AMOLED sur 6,43 pouces en diagonale. Enfin, pour la partie photo, le Redmi Note 10 Pro est le plus équipé avec une configuration de 108+8+5+2 mégapixels à l’arrière suivi par des blocs optiques identiques sur les Redmi Note 11 Pro 5G et Poco X4 Pro soit 108+8+2 mégapixels. Juste en-dessous, il y a le Poco M4 Pro avec 64+8+2 mégapixels au dos pour finir avec le Redmi Note 10 5G qui dispose de 48+2+2 mégapixels à l’arrière. À l’avant, sur ce dernier, il y a un capteur de 8 mégapixels tandis que tous les autres profitent d’un objectif de 16 mégapixels.

