Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : lequel acheter ?

Vous aimeriez vous offrir l’un des derniers smartphones Xiaomi mais hésitez encore entre le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, le Xiaomi 11T Pro et le Xiaomi 12 Pro ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à faire votre choix et voir lequel est vraiment fait pour vous.

Des trois smartphones comparés du jour, le design le plus conventionnel revient au Xiaomi 11T Pro avec des bords incurvés mais pas autant que ceux du Xiaomi 12 Pro qui offre les lignes les plus abouties. Le Redmi Note 11 Pro 5G ne démérite pas puisqu’il propose un design très moderne notamment avec des profils plats, un peu comme ceux des iPhone 13. Des trois, c’est le Redmi Note 11 Pro 5G qui est le plus léger avec 202 grammes sur la balance contre 204 grammes pour le Xiaomi 11T Pro et 205 grammes pour le Xiaomi 12 Pro. Le Redmi Note 11 Pro 5G est également le plus fin des trois avec 8,12 mm contre 8,16 mm pour le Xiaomi 12 Pro et 8,8 mm pour le 11T Pro. Le Xiaomi 12 Pro est le plus compact des trois smartphones comparés aujourd’hui. C’est peut-être notamment grâce à sa batterie de 4600 mAh, plus petite que les 5000 mAh embarqués sur les deux autres. En termes de vitesse de charge, les Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 11T Pro peuvent supporter la charge à 120 watts alors que le Redmi Note 11 Pro 5G se limite à 67 watts. Les deux premiers offrent également la possibilité d’une charge sans fil et d’une autre inversée ce que ne peut pas faire le Redmi Note 11 Pro 5G.

Des écrans remarquables mais avantage au Xiaomi 12 Pro

Si vous cherchez le plus grand écran, malgré le fait qu’il soit le plus compact, c’est du côté du Xiaomi 12 Pro qu’il faut regarder puisque sa surface d’affichage s’étire sur 6,73 pouces alors que les deux autres profitent d’un écran de 6,67 pouces ce qui n’est déjà pas si mal. Le Xiaomi 12 Pro peut monter jusqu’à une définition de 1440x3200 pixels tandis que les autres se limitent à 1080x2400 pixels. Tous s’appuient sur une dalle AMOLED et d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Les Xiaomi 11T Pro et Xiaomi 12 Pro ont l’avantage d’avoir un écran compatible HDR10+ et Dolby Vision ce qui n’est pas le cas du Redmi Note 11 Pro 5G. En termes de connectivité, ils sont tous les trois compatibles 5G, Bluetooth et NFC. Le Xiaomi 12 Pro propose du Wi-Fi 6E. C’est du Wi-Fi 6 qu’il y a dans le Xiaomi 11T Pro et du 802.11 ac (donc Wi-Fi 5) sur le Redmi Note 11 Pro 5G.

Ils peuvent supporter deux cartes SIM simultanément. Seul le Redmi Note 11 Pro 5G peut accueillir une carte mémoire micro SD. Il y a aussi un port audio jack 3,5 mm ce qui n’est pas le cas sur les deux autres. Les trois mobiles sont protégés contre les éclaboussures mais pas plus. Pour l’audio, ils proposent un son stéréo mais le Xiaomi 12 Pro bénéficie de deux tweeters et de deux woofers prometteurs d’une reproduction sonore bien supérieure aux autres. Notez aussi la présence d’un port infrarouge sur les trois appareils pour les transformer en une télécommande universelle.

Lequel est le plus performant et le mieux équipé pour la photo ?

Question puissance de calcul, c’est le Xiaomi 12 Pro, le plus récent qui offre les meilleures performances avec son chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associé à 12 Go de mémoire vive tandis que le Xiaomi 11T Pro arrive ensuite avec son Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM puis le Redmi Note 11 Pro 5G avec son processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive.

Pour les photos, c’est le Xiaomi 12 Pro qui est le mieux équipé avec trois capteurs de 50 mégapixels au dos et un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Le Redmi Note 11 Pro 5G et le Xiaomi 11T Pro se partagent un capteur principal de 1080 mégapixels et un module de grand-angle de 8 mégapixels. Le Xiaomi 11T Pro complète cette configuration avec un objectif de 5 mégapixels pour les prises de vue macro alors qu’il s’agit d’un 2 mégapixels sur le Redmi Note 11 Pro 5G.