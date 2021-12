Test Asus ROG Phone 5s Pro : le meilleur smartphone gaming pour les joueurs exigeants

Alors que l’univers du jeu vidéo touche un public de plus en plus large, plusieurs fabricants de smartphones proposent des appareils dédiés embarquant les meilleures caractéristiques techniques du moment afin de tenter d’offrir aux plus exigeants tous les outils et les technologies les plus aboutis en vue de la meilleure expérience possible. Après une excellente version du ROG Phone 5, Asus propose désormais le ROG Phone 5s Pro qui va encore plus loin. Mais jusqu’où exactement ? C’est ce que nous avons voulu savoir au cours d’un test complet.

Principales caractéristiques techniques de l'Asus ROG Phone 5s Pro :

Écran AMOLED de 6,78 pouces, 1080x2448 pixels 144 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 888+

18 Go de mémoire vive

512 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+13+5 mégapixels

Capteur frontal 24 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 6000 mAh compatible charge 65 watts

Système d’exploitation : Android 11 avec une surcouche ROG UI

Design de l'Asus ROG Phone 5s Pro

Le smartphone Asus ROG Phone 5s Pro vient donc compléter la gamme de téléphones portables gaming du fabricant qui compte déjà dans ses rangs les modèles ROG Phone 5 et ROG Phone 5s. Il s’agit de la version ultime proposée par Asus. Sans grande surprise, ce modèle reprend le design du ROG Phone 5. Il a d’ailleurs exactement les mêmes dimensions et le même poids, soit 173x77x9,9 mm pour 239 grammes sur la balance, ce qui n’est pas peu. Il s’agit de l’un des plus lourds du marché et on remarque aisément qu’il ne s’agit pas d’un modèle extrêmement compact. Ce n’est pas son but premier.

Son dos est aussi texturé que les précédents ROG Phone avec un bloc optique installé dans le coin supérieur gauche protégé par une forme biseautée dépassant légèrement du reste du dos de l’appareil. Le fabricant livre avec le mobile une coque de protection partielle qui ne recouvre pas entièrement le smartphone, mais seulement certaines zones laissant ainsi toutes les commandes parfaitement accessibles et faisant apparaitre une partie du dos du mobile. L’arrière du smartphone propose deux zones sensitives qui peuvent être activées dans les paramètres de l’application Jeu Genie, optimisant les moyens de contrôle, selon les jeux.

Si on fait le tour de l’appareil, comme sur les autres modèles ROG Phone 5, le bouton d’alimentation est cerclé en fuchsia, à côté d’un microphone, une position originale, mais compréhensible pour un tel smartphone vu qu’il a pour vocation à être tenu en mode paysage lorsqu’on joue avec. La position du bouton d’alimentation est idéale, car pas trop haute pour l’atteindre aisément lorsque tient naturellement le mobile. Tous les boutons et les touches ont d’ailleurs été pensés pour offrir la meilleure ergonomie possible. Toujours sur le profil droit, il y a aussi le double bouton pour gérer le volume. Il y a toujours deux gâchettes tactiles AirTriggers, aux extrémités, portant le logo ROG. Ils permettent une bien meilleure prise en main qu’en touchant l’écran dans les jeux. Les boutons à ultrasons peuvent servir à déclencher une action comme l’assistant Google en mode « normal » ou lancer le Mode X, par exemple qui permet d’optimiser les performances de l’appareil.

Sur le profil supérieur, il y a juste un microphone alors que sur le profil de gauche, il y a un connecteur USB-C pour recharger l’appareil pendant qu’on joue et un autre connecteur qui permet d’alimenter le dispositif de refroidissement prévu pour lui, l’Aeroactive Cooler. L’accessoire était livré avec le mobile, dans sa boîte. Les deux connectiques sont protégées par une petite partie en caoutchouc qui s’enlève très facilement. L’Aeroactive Cooler permet non seulement de refroidir l’appareil pendant qu’on joue, mais il propose également deux gâchettes physiques au dos et une béquille ce qui permet d’installer le mobile sur un bureau pour lire une vidéo, par exemple. Notez aussi la possibilité d’y brancher un casque plutôt que d’utiliser la prise du smartphone.

L’emplacement pour les cartes SIM peut en supporter deux, mais pas de possibilité d’étendre la capacité de stockage interne ce qui est toujours un peu regrettable, mais c’était le cas des précédents ROG Phone dont le 5. Toutefois, ici, le ROG Phone 5s Pro est proposé avec 512 Go ce qui laisse de quoi voir venir. Sur la tranche inférieure, il y a une prise casque jack 3,5 mm et un second connecteur USB-C.

Malheureusement, comme les autres ROG Phone 5 et ROG Phone 5s, le ROG Phone 5s Pro n’est pas étanche. Il est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6E lorsque les routeurs compatibles seront disponibles. Il s’agit d’une amélioration par rapport au ROG Phone 5 qui embarque du Wi-Fi 6. À titre de comparaison, son concurrent direct, le Red Magic 6s Pro (mais aussi les autres Red Magic 6) proposent aussi du Wi-Fi 6E. Le mobile est bien entendu NFC et Bluetooth. Sans surprise, le son proposé par le ROG Phone 5s Pro est stéréo. Les haut-parleurs sont extrêmement discrets. C’est très bien pensé. Le rendu audio est plutôt puissant, équilibré, immersif et très cohérent à un volume raisonnable, ce qui est une bonne chose pour un smartphone gaming. Nous avons tout de même constaté qu’à fond, il sature, mais finalement, lorsqu’on veut vraiment monter le son, on met un casque. La sortie correspondante propose un très bon niveau. Pour l’audio sans-fil, notez la prise en charge des formats aptX HD, aptX adaptative, LDAC, AAC et bien sûr SBC.

En façade, l’écran occupe bien entendu une large place et contrairement aux autres smartphones Android du marché à l’exception des Sony Xperia, il n’a pas de poinçon, mais une bande noire intégrant le capteur photo frontal. L’idée pour Asus est, comme Sony, de ne pas gâcher l’expérience visuelle avec un trou. Les bords latéraux sont assez fins pour profiter d’une bonne expérience visuelle. Le lecteur d’empreinte digitale est toujours sous l’écran, assez haut pour une position naturelle du pouce sur la zone de détection, puisque placée à un peu moins de 4 cm du bord inférieur, à l’image du Google Pixel 6 Pro, par exemple. La reconnaissance faciale peut aussi servir à déverrouiller le mobile.

Un écran plus réactif que les précédents

Concernant l’écran du ROG Phone 5s Pro, sans grande surprise, il s’agit de la même dalle que le ROG Phone 5 avec la technologie OLED sur 6,78 pouces en diagonale affichant une définition de 1080x2448 pixels soit quasiment identique à celle proposée par le Red Magic 6s Pro, 1080x2400 pixels. L’écran du ROG Phone 5s Pro est compatible HDR10+ ce qui n’est pas le cas du Red Magic. Mais ce dernier a un petit avantage malgré tout puisqu’il propose une fréquence de rafraîchissement plus élevée, de 165 Hz contre 144 Hz pour le mobile Asus. La fréquence peut être réglée automatiquement par le système en fonction des applications en cours d’exécution ou bloquée sur 144, 120 ou 60 Hz si nécessaire, par exemple, pour limiter la consommation de la batterie. Alors que le ROG Phone 5 propose un taux d’échantillonnage de 300 Hz, la version ROG Phone 5s Pro va plus loin puisqu’il peut monter jusqu’à 360 Hz ce qui lui permet d’offrir une meilleure réactivité encore. Par contre, sur ce point aussi, le Red Magic 6s Pro est plus performant puisqu’il propose le double, soit 720 Hz.

La colorimétrie de l’écran du ROG Phone 5s Pro est excellente ainsi que le taux de contraste : infini. La luminosité est satisfaisante permettant de l’utiliser en extérieur, même en plein soleil. L’écran reste également agréable et suffisant dans la pénombre pour jouer dans l’obscurité. Les paramètres permettent de moduler l’affichage en choisissant l’un des modes disponibles : par défaut, naturel, cinématique, standard ou personnalisé avec, en plus, la possibilité de changer la température de couleur pour une teinte plus chaude ou plus froide.

De la puissance à en revendre

Par rapport au ROG Phone 5, la version 5s Pro profite d’une montée en gamme. En effet, le premier dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 tandis que le deuxième s’appuie sur le Snapdragon 888+, une version boostée du chipset de base. Sa fréquence d’horloge s’est vue augmentée afin de proposer une plus grande puissance de calcul et offrir ainsi de meilleures performances. En outre, le ROG Phone 5s Pro est équipé de 18 Go de mémoire vive ce qui en fait le smartphone ayant la plus grande capacité dans ce domaine. Autant dire que l’exécution des applications et des jeux les plus gourmands en ressources ne lui pose aucun problème. On passe d’une application à une autre avec une vélocité déconcertante tant le mobile est rapide. L’appareil, comme ses prédécesseurs, met à disposition un mode X qui optimiser les performances et se déclenche automatiquement dès qu’il détecte un jeu ou un outil de mesure. Comme sur le ROG Phone 5, nous avons trouvé que le mobile chauffe lorsqu’il est soumis à rude épreuve. Il peut être refroidi très efficacement par l’accessoire Aeroactive Cooler, évoqué plus haut. Comme les autres, nous avons utilisé plusieurs outils de mesure de performances bruts afin de pouvoir comparer les résultats.

L’une ou l’autre des interfaces, selon ses goûts

Le ROG Phone 5s Pro utilise le système Android 11 avec une surcouche logicielle Asus UI ou ROG UI. En fait, il s’agit d’exactement les mêmes interfaces disponibles sur les ROG Phone 5 dont nous avons déjà réalisé un examen plutôt complet. Aussi, pour éviter les redites, nous vous proposons de lire le test du ROG Phone 5.

Une configuration photo identique à la précédente

Pour la photo et la vidéo, le ROG Phone 5s Pro dispose de la même configuration que les ROG Phone 5 et ROG Phone 5s. il y a donc un module principal de 64 mégapixels accompagné d’un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur de 5 mégapixels pour les photos en mode macro. L’objectif principal utilise la technologie du pixel-binning avec une prise à 16 mégapixels et une fusion de quatre pixels en un permettant de capturer un maximum de lumière. Sans grande surprise, le ROG Phone 5s Pro livre des clichés plutôt réussis, comme les précédents, surtout en pleine journée. Les prises de vue la nuit sont un peu plus délicates à cause d’une tendance à vouloir trop lisser l’image perdant des détails. Là encore, les couleurs sont assez bien respectées et paraissent assez naturelles.

L’interface de l’application Caméra est très classique, personnalisable avec plusieurs modes immédiatement accessibles : ralenti, intervalle de temps, vidéo, photo, portrait, panorama, document et plus. Ce dernier donne accès aux modes : suivi de mouvement, pro vidéo, manuel, macro et nuit.

Notez que le smartphone est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde.

Une autonomie de deux jours…si on ne joue pas

Là encore pas d’évolution entre les caractéristiques techniques du ROG Phone 5 et du ROG Phone 5s Pro puisque ce dernier embarque la même batterie de 6000 mAh divisée en deux unités et capables d’encaisser la charge à 65 watts. Comme pour le précédent, nous avons obtenu le même temps de charge, soit 30 minutes pour passer de 4 à 80% grâce au bloc d’alimentation fourni avec le mobile. Notez que le câble a deux extrémités USB-C ce qui peut être pratique si on a un ordinateur avec une telle prise à côté, mais plus embêtant si on a un bloc classique sous la main, dont l’immense majorité est équipée d’un port USB-A. On retrouve le menu Batterie, dans les paramètres qui est très complet, voire complexe si on ne prend pas le temps de s’y intéresser. Chaque mode de charge peut être personnalisé à l’extrême. En termes d’autonomie, comme le ROG Phone 5, sans jeu spécifique, on tient la charge pendant deux jours non-stop. Il n’est toujours pas question ici de charge sans fil ou inversée.

Notre avis sur l'Asus ROG Phone 5s Pro

Le smartphone Asus ROG Phone 5s Pro est vraiment un excellent smartphone extrêmement puissant et qui sait le montrer lorsque cela est nécessaire. Il est très rapide et permet de jouer avec une fluidité et une jouabilité exceptionnelle à tous les jeux. Pour le quotidien, il est aussi un très bon compagnon même si on peut lui reprocher sa grande taille et surtout son poids puisqu’il s’agit de l’un des plus lourds du marché tous modèles confondus. On apprécie son autonomie et ses capacités de charge rapide. Si vous voulez un smartphone sans compromis pour le quotidien, mais surtout pour jouer, le ROG Phone 5s Pro est un excellent candidat offrant de meilleures performances et une meilleure réactivité que le ROG Phone 5.