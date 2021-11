Apple travaillerait à une mise à jour pour réactiver Face ID après une réparation de l’écran de l’iPhone 13

Il y a quelques jours, le site Fixit mettait à jour le fait que les réparations d’écran passant par les voies non officielles d’Apple rendaient l’utilisation de la fonction Face ID inopérante. La marque à la pomme serait déjà en train de travailler sur un correctif pour retrouver toutes les fonctionnalités des iPhone 13 même après la réparation par des services tiers.

Comme de très nombreux smartphones et notamment les plus populaires, l’iPhone 13 est passé entre les mains expertes des équipes du site Fixit. Celui-ci se fait un point d’honneur à montrer les différentes étapes de la réparation des smartphones et d’autres appareils électroniques grand public. Au cours de ses investigations concernant le dernier smartphone de la marque à la pomme, les équipes du site ont découvert que le remplacement de l’écran du mobile par des sociétés qui sont différentes d’Apple engendrait le fait que la fonction Face ID n’était plus active alors. Face ID permet notamment de faire de la reconnaissance faciale pour déverrouiller le mobile, par exemple.

Une nouvelle puce de contrôle est en cause

Ce phénomène de désactivation de la fonction Face ID après une réparation par une société tierce est dû à une nouvelle puce de contrôle implémentée dans le câble flexible qui relie les écrans des téléphones à sa carte mère. Cette conception implique que tous les ateliers de réparation ne faisant pas partie du programme de réparation indépendant d’Apple seraient obligés de dessouder la puce en question sur l’écran cassé puis de la ressouder sur le nouveau composant. Il s’agit d’un processus bien plus complexe et bien plus délicat, sans parler du temps qu’il faut pour réaliser l’opération, que pour tous les autres smartphones vus jusqu’ici. En outre, cela implique également d’utiliser certains outils qui pourraient ne pas être disponibles dans les ateliers cités.

Une mise à jour logicielle à venir pour corriger le problème

Conscient du problème, Apple a précisé au site The Verge que des équipes travaillaient actuellement et activement sur une mise à jour logicielle qui ne nécessitera pas de réparations pour transférer la puce du microcontrôleur après le remplacement de l’écran. Difficile de dire à quelle date cette mise sera disponible. En tout cas, d’ici là, nous vous conseillons de faire particulièrement attention à l’écran de votre iPhone ou, le cas échéant, de passer par les voies officielles si une telle réparation devait devoir être faite sur votre appareil.

