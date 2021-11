Le futur Samsung Galaxy Z Fold4 n’aurait toujours pas d’emplacement pour le S Pen ?

Le smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Fold3 a été officialisé début août lors d’une présentation dédiée et son successeur fait déjà parler de lui. Une personne qui semble bien informée, « proche du dossier » semble savoir que le Galaxy Z Fold4 n’aurait pas d’emplacement pour ranger le stylet S Pen. Une caractéristique pourtant attendue.

Début août 2021, Samsung organisait un évènement Unpacked pour l’annonce officielle de la commercialisation de ses deux smartphones pliants, le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3. Disponibles courant septembre, ils sont actuellement en vente et remporteraient, selon le constructeur, un certain succès. Rappelons qu’ils profitent d’une configuration plus musclée que les précédents modèles et d’une protection renforcée, le rendant plus résistant. Le Galaxy Z Fold3 gagne également une caméra sous l’écran et une compatibilité avec une version spécifique du stylet S Pen (Fold Edition, pour ne pas le citer) doté d’une pointe rétractable afin de ne pas blesser l’écran flexible en cas d’appui trop fort. Avec son grand écran une fois totalement déployé, c’était l’une des principales critiques que l’on pouvait faire au Galaxy Z Fold2, l’absence d’un stylet. Effectivement, avec le Fold3, une fois qu’on a pu se servir d’un stylet, on a bien du mal à s’en passer. Mais que peut-on en faire une fois que l’on a fermé son téléphone ?

Samsung Galaxy Z Fold 3 acheter au meilleur prix Rakuten

1395,90 € Rakuten

Fnac Marketplace 1447,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 1490,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Un emplacement pour le S Pen ou pas ?

Sur le Galaxy Z Fold3, Samsung n’a pas prévu d’emplacements pour loger un stylet. Pour ce faire, il faut utiliser un accessoire : un étui spécifique totalement indépendant de l’appareil ou une coque de protection qui propose un rangement pour le stylet. Pas évident ergonomiquement pour s’en sortir dans la vie de tous les jours surtout si on doit avoir plusieurs accessoires sur soi. Malgré ce souci, il semble que le géant sud-coréen suive la même voie pour le successeur du Galaxy Z Fold3. En effet, selon une personne qui semble particulièrement proche de certains prototypes, le Galaxy Z Fold4 ne comporterait pas d’emplacement dédié au S Pen. L’individu affirme que les échantillons de développement existants à l’heure actuelle ou les prototypes qui sont déjà bien avancés n’auraient pas d’emplacement pour intégrer le S Pen. Toutefois, il faut bien comprendre que les plans peuvent encore changer d’ici à la sortie du Galaxy Z Fold4, car il reste de nombreux mois. Plusieurs sources affirment malgré tout que les choses seront fixées courant mars 2022. Il sera alors temps de se pencher sur les éventuelles fuites à ce moment-là où les informations pourraient être plus pertinentes, car moins sujettes à modification.

Une absence qui pourrait se comprendre

L’absence d’un emplacement pour le S Pen peut à la fois se comprendre, mais être très étonnante. En effet, on peut aisément se dire que l’espace des composants à l’intérieur d’un smartphone est particulièrement compté et que chaque quart de millimètre est important. Laisser la place qu’il faut à un stylet serait au détriment d’autres composants ou d’un design « délicat ». Pour autant, nous serions très étonnés de ne pas voir un tel emplacement, car, le Samsung Galaxy S22 Ultra, qui est compatible avec le S Pen arriverait à lui faire une place dans son châssis comme le montrent les images de ce qui pourrait bien être le futur smartphone haut de gamme du géant sud-coréen. Si Samsung y arrive sur le Galaxy S22 Ultra, pourquoi aussi sur le Galaxy Z Fold4…

Samsung Galaxy S21 acheter au meilleur prix Rakuten

559,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 688,89 € acheter Fnac Marketplace

Boulanger 699,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix