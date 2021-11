Spécial Black Friday : un forfait illimité 20Go à moins de 4€ par mois

Envie ou besoin d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Ça tombe bien, Auchan Telecom met à disposition pendant une semaine une série limitée avec 20Go d'internet à prix mini ! Découvrez dans cet article l'offre spécial Black Week !

Auchan Telecom et son offre spécial Black Week

À l'occasion de la Black Week, l'opérateur Auchan Telecom met les bouchées doubles. En effet, il permet à celles et ceux qui le souhaiteraient de profiter d'une superbe promotion, à savoir un forfait mobile avec 20Go d'internet en France pour la modique somme de 3,99€ par mois la première année suivant votre souscription ! Pour ce faire, vous devrez vous abonner avant le lundi 29 novembre, minuit !

Ce tarif bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ sur son tarif initial, qui s'élève à 9,99€ par mois. Ainsi, vous pouvez économiser jusqu’à 72€, soit l'équivalent de 7 mois de forfait au tarif de base.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier dès que vous le souhaitez et sans frais votre abonnement. Cette offre est réservée à toute nouvelle souscription.

Les garanties de la série limitée 20Go

En souscrivant à ce forfait pas cher, vous pourrez profiter des 20Go fournis afin de naviguer sur la toile en France métropolitaine. Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, votre série limitée vous accompagne grâce aux 7Go dédiés à cet effet ! Notez cependant que l'usage de ces gigas sera déduit de votre enveloppe globale.

Du côté des communications, l'opérateur prévoit l'illimité, valable aussi bien en France métropolitaine que depuis l'Union Européenne et les DOM. Les appels, SMS et MMS émis depuis la France métropolitaine vers les départements d'outre-mer ne sont pas compris par votre forfait et feront l'objet d'une facturation supplémentaire.

Pour résumer, votre série limitée Auchan Telecom c'est :

3,99€ par mois pendant 1 an puis 9,99€

puis 9,99€ 20Go d'internet en France, dont 7Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM depuis la Métropole : appels, SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités