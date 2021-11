Spécial Black Friday : un forfait mobile 80Go à 6,90€ par mois à VIE !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile, alors l'offre promotionnelle de Syma Mobile avant le Black Friday devrait vous ravir ! Vous ne rêvez pas, l'opérateur met à disposition son forfait 80Go à 6,90€ par mois ; prix garanti à vie ! Découvrez cette offre en détail dans cet article.

Une offre exceptionnelle lancée par Syma Mobile

En amont du Black Friday, l'opérateur Syma Mobile lance une promotion exceptionnelle : son forfait 80Go bénéficie non seulement d'un prix cadeau, mais ce dernier est en plus garanti à vie ! Ainsi, son forfait Le six 80Go vous coûtera la modique somme de 6,90€ par mois sans condition de durée !

Ce forfait étant sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir. Notez également que l'opérateur Syma Mobile vous permet d'activer certaines options afin de compléter votre offre mobile ou tout simplement pour vous ajuster selon des besoins spécifiques survenus en cours d'année tels qu'une enveloppe data plus élevée (+2Go, +3Go, +5Go) ou encore l'option "International" avec des temps de communication définis par pays.

Les garanties du forfait Le six

Avec ce forfait sans engagement à 6,90€ par mois, vous pourrez apprécier de surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 80Go prévus à cet effet en France et aux 4Go (inclus) utilisables depuis l'étranger*.

En France comme depuis l'Union européenne, les DOM, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que souhaité. Notez que l'opérateur inclut également les communications illimitées (appels, SMS et MMS) émises depuis la Métropole vers les DOM.

De plus, l'opérateur vous offre l'accès gratuit aux options "100 destinations" et "Mobile Européen" afin de vous permettre d'appeler vers de nombreuses destinations à l'International de manière illimitée !

*Union européenne dont les DOM, Islande, Liechtenstein et Norvège