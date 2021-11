Black Friday : le Xiaomi Redmi Note 10s est à prix cassé chez Fnac

Cette semaine de Black Friday continue de nous offrir de belles promotions notamment sur les smartphones Xiaomi. Chez Fnac, vous trouverez notamment le célèbre Xiaomi Redmi Note 10s accompagné de ses écouteurs sans fil à prix cassé. Le pack vous est proposé pour seulement 189€ mais attention les stocks sont limités !

Le Xiaomi Redmi Note 10s + ses écouteurs sans fil à 189€ seulement pour le Black Friday

Le festival de promotions sur les smartphones continue pour le Black Friday 2021 ! Avant même le jour J, ce vendredi 26 novembre, l’enseigne Fnac a lancé sa mission spéciale Black Friday. De nombreuses promotions sont déjà disponibles et les smartphones en profitent largement. C’est l’occasion parfaite pour acheter un téléphone Xiaomi à petit prix. L’un des bons plans proposé par l’enseigne concerne le Xiaomi Redmi Note 10s. Accompagné d’écouteurs sans fils True Wireless Xiaomi Mi 2 blanc, le Redmi Note 10s est proposé avec une réduction de -12%. Son prix chute ainsi de 249€ à 219€ seulement !

A cette offre déjà très intéressante s’ajoute une offre de remboursement proposée par le constructeur Xiaomi. Ainsi, vous pouvez encore faire chuter le prix du Redmi Note 10s de -30€ supplémentaires. Jusqu’au 30 novembre, en remplissant le formulaire présent sur le site de Fnac, profitez d’une remise différée de 30€. Au final, vous ne paierez votre Redmi Note 10s que 189€ au lieu des 249€ affiché à l’origine.

Les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 10s

Pour tout connaître de ses performances et de ses caractéristiques techniques, lisez notre test du Xiaomi Redmi Note 10s. Vous comprendrez tout de suite pourquoi nous vous conseillons cette version améliorée plutôt que le Redmi Note 10 classique surtout lorsque son prix est en chute libre pendant le Black Friday.

Le Xiaomi Redmi Note 10s est une version plus performante du Redmi Note 10. Il est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il embarque un SoC Mediatek Helio G95 épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Il s’agit de la configuration du modèle proposé ici en promotion.

Son appareil photo est doté de 4 capteurs photo de 64+8+2+2 Mpx ainsi que d’un capteur frontal de 13 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W. A moins de 200€ actuellement, le Xiaomi Redmi Note 10s offre un rapport qualité-prix imbattable pendant le Black Friday !